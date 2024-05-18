Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с лишним весом

юморист, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 00:08 Фото: Instagram/romapopoff
Популярный юморист и звезда российского сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с лишним весом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.ру", он начал "расти в ширь" после того, как ему исполнилось 20 лет.

"Это щитовидка, рухнувшая на фоне генетики. У меня по маминой линии у всех проблемы со щитовидкой. Спустя годы я научился работать с весом. Нужно похудеть? Дайте мне полтора месяца, и идем в кадр", – заявил он.

Также он поделился, что некоторые режиссеры просят его набрать больше веса для роли. К примеру, однажды его попросили поправиться на 50 кг.

"Чтобы мои травмированные в свое время колени потом сказали: "А-ааа?" Нет. Давайте двадцатку. Это я умею – 20+, 20-", – добавил он, отметив, что хорошо себя чувствует в весе 120 кг.

Ранее диетолог рассказал, чем популярные диеты могут навредить.

Читайте также

Большой театр в Москве
Более полторы тысячи зрителей эвакуировали из Большого театра в центре Москвы
скандал в Конгрессе США
В Конгрессе США разгорелся скандал из-за накладных ресниц
лесные пожары в России
10 крупных лесных пожаров бушуют на территории России
Елена Беляева
Россия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
дождь
Ливень, град и сильный ветер ожидаются в Казахстане 19 мая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: