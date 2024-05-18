Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с лишним весом

Популярный юморист и звезда российского сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с лишним весом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.ру", он начал "расти в ширь" после того, как ему исполнилось 20 лет.

"Это щитовидка, рухнувшая на фоне генетики. У меня по маминой линии у всех проблемы со щитовидкой. Спустя годы я научился работать с весом. Нужно похудеть? Дайте мне полтора месяца, и идем в кадр", – заявил он.

Также он поделился, что некоторые режиссеры просят его набрать больше веса для роли. К примеру, однажды его попросили поправиться на 50 кг.

"Чтобы мои травмированные в свое время колени потом сказали: "А-ааа?" Нет. Давайте двадцатку. Это я умею – 20+, 20-", – добавил он, отметив, что хорошо себя чувствует в весе 120 кг.

Ранее диетолог рассказал, чем популярные диеты могут навредить.