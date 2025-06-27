Мария Мудряк вернется в Китай с дебютом

Казахстанская оперная певица Мария Мудряк дебютирует в партии графини Альмавива в постановке оперы В. Моцарта "Свадьба Фигаро" в Китае, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства культуры и информации РК, 15, 17 и 19 июля артистка выступит в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине. 8-10 августа – на сцене Grand Opera House в г. Сиань

"Для Марии Мудряк это уже пятые гастроли в Китае. Ранее в опере "Свадьба Фигаро" она исполняла партию Сюзанны, в этом году впервые выступит в роли графини Альмавива – героини, чьи глубокие и порой противоречивые эмоции придают опере особую драматичность и эмоциональную насыщенность", – отметили в министерстве.

Мария Мудряк родилась в Казахстане и с раннего детства проявляла талант к пению. С 10 лет обучалась вокалу в Италии, где начала свою карьеру в детском хоре театра Ла Скала. Затем певица окончила Миланскую консерваторию им. Дж. Верди и сейчас выступает на ведущих оперных сценах мира. Певица входит в число десяти лучших сопрано планеты.

Гастроли в Китае – это очередной шаг в блестящей международной карьере певицы и возможность для публики вновь насладиться ее уникальным голосом и актерским мастерством.

Казахстанский певец Диаш Кудайберген тоже продолжает покорять Китай – он выступил на торжественной церемонии закрытия 27-го Шанхайского международного кинофестиваля, исполнил знаменитую композицию Hymne à l’amour.