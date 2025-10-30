Мировая звезда Андреа Бочелли феерично выступил в Алматы и примерил казахский чапан

Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли опубликовал в Instagram фотографии, сделанное во время его концерта в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На одном из снимках артист запечатлен в традиционном казахском чапане с меховой отделкой, который, по всей видимости, ему подарили после выступления.

"28 октября, Алматы", – написал Бочелли под постом.

Публикация вызвала большой отклик в соцсетях: казахстанские поклонники оставляют десятки комментариев с благодарностями, отмечая теплое отношение артиста к стране и культуре.

Концерт Андреа Бочелли в Алматы прошел 28 октября и стал частью его мирового тура. Выступление певца стало одним из самых ожидаемых культурных событий года.

