Культура и шоу-бизнес

Мировая звезда Андреа Бочелли феерично выступил в Алматы и примерил казахский чапан

Андреа Бочелли, концерты, Алматы, чапан , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 00:10 Фото: Instagram/andreabocelliofficial
Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли опубликовал в Instagram фотографии, сделанное во время его концерта в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На одном из снимках артист запечатлен в традиционном казахском чапане с меховой отделкой, который, по всей видимости, ему подарили после выступления.

"28 октября, Алматы", – написал Бочелли под постом.

Публикация вызвала большой отклик в соцсетях: казахстанские поклонники оставляют десятки комментариев с благодарностями, отмечая теплое отношение артиста к стране и культуре.

Концерт Андреа Бочелли в Алматы прошел 28 октября и стал частью его мирового тура. Выступление певца стало одним из самых ожидаемых культурных событий года.

А ранее Иван Ургант поделился радостным событием.

Айсулу Омарова
