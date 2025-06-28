Казахстанская оперная певица спела на сцене с Андреа Бочелли

Фото: Instagram/aigerim_altynbek

27 и 28 июня 2025 года в амфитеатре в Помпеях прошел концерт легендарного тенора Андреа Бочелли. Концерты прошли в рамках турне "Andrea Bocelli Live in Concert", сообщает Zakon.kz.

В концерте Андреа Бочелли участвовали всемирно известные артисты. Особым моментом программы стало совместное выступление итальянского маэстро с казахстанской оперной певицей Айгерим Алтынбек. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aigerim🕊️🤍 (@aigerim_altynbek) Мероприятие стало настоящим событием для поклонников оперного искусства, собрав аншлаг и продолжительные овации слушателей. Ранее, 25 июня, солистка Айгерим Алтынбек приняла участие в концерте легендарного Хосе Каррераса, исполнив дуэт с легендарным тенором.

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