Казахстанская оперная певица спела на сцене с Андреа Бочелли
Фото: Instagram/aigerim_altynbek
27 и 28 июня 2025 года в амфитеатре в Помпеях прошел концерт легендарного тенора Андреа Бочелли. Концерты прошли в рамках турне "Andrea Bocelli Live in Concert", сообщает Zakon.kz.
В концерте Андреа Бочелли участвовали всемирно известные артисты. Особым моментом программы стало совместное выступление итальянского маэстро с казахстанской оперной певицей Айгерим Алтынбек.
Мероприятие стало настоящим событием для поклонников оперного искусства, собрав аншлаг и продолжительные овации слушателей.
Ранее, 25 июня, солистка Айгерим Алтынбек приняла участие в концерте легендарного Хосе Каррераса, исполнив дуэт с легендарным тенором.
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