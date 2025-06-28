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Культура и шоу-бизнес

Казахстанская оперная певица спела на сцене с Андреа Бочелли

Артистка, певица, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 02:12 Фото: Instagram/aigerim_altynbek
27 и 28 июня 2025 года в амфитеатре в Помпеях прошел концерт легендарного тенора Андреа Бочелли. Концерты прошли в рамках турне "Andrea Bocelli Live in Concert", сообщает Zakon.kz.

В концерте Андреа Бочелли участвовали всемирно известные артисты. Особым моментом программы стало совместное выступление итальянского маэстро с казахстанской оперной певицей Айгерим Алтынбек.

Мероприятие стало настоящим событием для поклонников оперного искусства, собрав аншлаг и продолжительные овации слушателей.

Ранее, 25 июня, солистка Айгерим Алтынбек приняла участие в концерте легендарного Хосе Каррераса, исполнив дуэт с легендарным тенором.

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Аксинья Титова
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