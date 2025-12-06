#Казахстан в сравнении
Мир

Мелания Трамп отказалась убирать елки для гостей концерта Андреа Бочелли

Концерт Андреа Бочелли, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 08:33 Фото: whitehouse
Дональд Трамп рассказал, что Мелания не захотела убирать елки, чтобы пригласить больше гостей на концерт итальянского оперного тенора Андреа Бочелли, сообщает Zakon.kz.

Этой историей он поделился 5 декабря перед концертом тенора в Белом доме.

"У меня много врагов, потому что все хотели быть здесь сегодня вечером, все. И тогда я сказал своей прекрасной жене, которая отлично справилась с елками и всем. Я сказал: "Дорогая, нам нужно больше места. Есть ли возможность убрать елки?". Она была недовольна, поэтому мы оставили елки. Мы оставили елки, но могли бы предоставить еще несколько мест, но это ничего", – заявил Трамп.

Концерт Бочелли прошел в Восточном зале.

Трамп при этом поздравил Меланию с получением "восторженных" отзывов о рождественском украшении Белого дома.

Читайте также
Мировая звезда Андреа Бочелли феерично выступил в Алматы и примерил казахский чапан
00:10, 31 октября 2025
Мировая звезда Андреа Бочелли феерично выступил в Алматы и примерил казахский чапан
Андреа Бочелли устроил трехдневный концерт
08:38, 19 июля 2024
Андреа Бочелли устроил трехдневный концерт
Роджер Федерер заплакал на концерте итальянского тенора Андреа Бочелли
13:14, 22 ноября 2023
Роджер Федерер заплакал на концерте итальянского тенора Андреа Бочелли
