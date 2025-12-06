Мелания Трамп отказалась убирать елки для гостей концерта Андреа Бочелли
Фото: whitehouse
Дональд Трамп рассказал, что Мелания не захотела убирать елки, чтобы пригласить больше гостей на концерт итальянского оперного тенора Андреа Бочелли, сообщает Zakon.kz.
Этой историей он поделился 5 декабря перед концертом тенора в Белом доме.
"У меня много врагов, потому что все хотели быть здесь сегодня вечером, все. И тогда я сказал своей прекрасной жене, которая отлично справилась с елками и всем. Я сказал: "Дорогая, нам нужно больше места. Есть ли возможность убрать елки?". Она была недовольна, поэтому мы оставили елки. Мы оставили елки, но могли бы предоставить еще несколько мест, но это ничего", – заявил Трамп.
President Trump congratulates First Lady Melania Trump on her GORGEOUS Christmas decorations at the White House.— FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) December 6, 2025
He also joked about removing some of the Christmas trees for tonight’s event, says Melania said "NO." 😂😂😂 pic.twitter.com/PWJurPAcOs
Концерт Бочелли прошел в Восточном зале.
Трамп при этом поздравил Меланию с получением "восторженных" отзывов о рождественском украшении Белого дома.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript