Мелания Трамп отказалась убирать елки для гостей концерта Андреа Бочелли

Фото: whitehouse

Дональд Трамп рассказал, что Мелания не захотела убирать елки, чтобы пригласить больше гостей на концерт итальянского оперного тенора Андреа Бочелли, сообщает Zakon.kz.

Этой историей он поделился 5 декабря перед концертом тенора в Белом доме. "У меня много врагов, потому что все хотели быть здесь сегодня вечером, все. И тогда я сказал своей прекрасной жене, которая отлично справилась с елками и всем. Я сказал: "Дорогая, нам нужно больше места. Есть ли возможность убрать елки?". Она была недовольна, поэтому мы оставили елки. Мы оставили елки, но могли бы предоставить еще несколько мест, но это ничего", – заявил Трамп. President Trump congratulates First Lady Melania Trump on her GORGEOUS Christmas decorations at the White House.



He also joked about removing some of the Christmas trees for tonight’s event, says Melania said "NO." 😂😂😂 pic.twitter.com/PWJurPAcOs — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) December 6, 2025 Концерт Бочелли прошел в Восточном зале. Трамп при этом поздравил Меланию с получением "восторженных" отзывов о рождественском украшении Белого дома.

