Иван Ургант поделился радостным событием
Фото: Instagram/urgantcom
Российский телеведущий Иван Ургант сообщил, что сегодня, 30 октября, отмечает 20-ю годовщину его отношений с супругой, сообщает Zakon.kz.
В Instagram он опубликовал милые фото с женой.
"Тут как бы такое дело... Не то, чтобы мы особенно считали... Но, в общем, 20 лет. А все так же – город стоит, Нева течет, солнце светит и Цой жив", – написал Ургант.
Публикация вызвала теплый отклик подписчиков – пользователи оставляют поздравления и отмечают, что "на таких парах хочется верить в любовь".
Ранее сообщалось, что казахстанец, которому Игорь Крутой написал песню, показал фрагмент клипа.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript