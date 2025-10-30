Иван Ургант поделился радостным событием

Фото: Instagram/urgantcom

Российский телеведущий Иван Ургант сообщил, что сегодня, 30 октября, отмечает 20-ю годовщину его отношений с супругой, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал милые фото с женой. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) "Тут как бы такое дело... Не то, чтобы мы особенно считали... Но, в общем, 20 лет. А все так же – город стоит, Нева течет, солнце светит и Цой жив", – написал Ургант. Публикация вызвала теплый отклик подписчиков – пользователи оставляют поздравления и отмечают, что "на таких парах хочется верить в любовь". Ранее сообщалось, что казахстанец, которому Игорь Крутой написал песню, показал фрагмент клипа.

