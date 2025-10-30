#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
530.07
615.2
6.58
Культура и шоу-бизнес

Иван Ургант поделился радостным событием

Иван ургант, жена, свадьба, семья , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 22:01 Фото: Instagram/urgantcom
Российский телеведущий Иван Ургант сообщил, что сегодня, 30 октября, отмечает 20-ю годовщину его отношений с супругой, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал милые фото с женой.

"Тут как бы такое дело... Не то, чтобы мы особенно считали... Но, в общем, 20 лет. А все так же – город стоит, Нева течет, солнце светит и Цой жив", – написал Ургант.

Публикация вызвала теплый отклик подписчиков – пользователи оставляют поздравления и отмечают, что "на таких парах хочется верить в любовь".

Ранее сообщалось, что казахстанец, которому Игорь Крутой написал песню, показал фрагмент клипа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Иван Ургант заявил, что никогда не уезжал из России
20:38, 18 марта 2024
Иван Ургант заявил, что никогда не уезжал из России
Иван Ургант неожиданно выступил на мероприятии в Москве
07:07, 25 мая 2025
Иван Ургант неожиданно выступил на мероприятии в Москве
Иван Ургант перепел хит "Моя любовь на пятом этаже"
17:56, 16 февраля 2023
Иван Ургант перепел хит "Моя любовь на пятом этаже"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: