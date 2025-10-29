#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Самоирония на высоте": Кайрат Нуртас перед концертом записал ролик с дочерью

Кайрат Нуртас перед концертом записал ролик с дочерью, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 22:26 Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас перед своим концертом в Алматы записал ролик с дочерью Алау под песню "Эх, карындас", чем вызвал восторг у поклонников, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал в Instagram.

"До концерта остались считанные часы", – подписал пост Нуртас.

В комментариях поклонники отметили семейный юмор и схожесть дочери с матерью:

– Самоирония на высоте!

– Копия мамы!

– Харизма!

– Такая хорошенькая девочка!

25 сентября 2025 года Кайрат Нуртас сообщил, что за сутки с начала старта продаж на его сольный концерт в Алматы было раскуплено рекордное количество билетов – 15 тысяч. В связи с этим он поблагодарил своих поклонников за поддержку и любовь.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
