"Самоирония на высоте": Кайрат Нуртас перед концертом записал ролик с дочерью

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас перед своим концертом в Алматы записал ролик с дочерью Алау под песню "Эх, карындас", чем вызвал восторг у поклонников, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал в Instagram.

"До концерта остались считанные часы", – подписал пост Нуртас.

В комментариях поклонники отметили семейный юмор и схожесть дочери с матерью:

– Самоирония на высоте!

– Копия мамы! – Харизма! – Такая хорошенькая девочка!

25 сентября 2025 года Кайрат Нуртас сообщил, что за сутки с начала старта продаж на его сольный концерт в Алматы было раскуплено рекордное количество билетов – 15 тысяч. В связи с этим он поблагодарил своих поклонников за поддержку и любовь.

