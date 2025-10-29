"Самоирония на высоте": Кайрат Нуртас перед концертом записал ролик с дочерью
Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас перед своим концертом в Алматы записал ролик с дочерью Алау под песню "Эх, карындас", чем вызвал восторг у поклонников, сообщает Zakon.kz.
Видео он опубликовал в Instagram.
"До концерта остались считанные часы", – подписал пост Нуртас.
В комментариях поклонники отметили семейный юмор и схожесть дочери с матерью:
– Самоирония на высоте!
– Копия мамы!
– Харизма!
– Такая хорошенькая девочка!
25 сентября 2025 года Кайрат Нуртас сообщил, что за сутки с начала старта продаж на его сольный концерт в Алматы было раскуплено рекордное количество билетов – 15 тысяч. В связи с этим он поблагодарил своих поклонников за поддержку и любовь.
