Молодой электрик из Атырау вошел в рабочую группу шоу Кайрата Нуртаса

Бывший помощник старшего электрика в компании "Атырау Жарық" принял техническое участие в проведении концерта Кайрата Нуртаса в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Житель Атырау Бекет Шындаулетулы три года назад работал помощником старшего электрика, а на днях он выполнял обязанности одного из организаторов концерта Кайрата Нуртаса. Об этом сам парень рассказал на своей странице в Instagram.

"Очень хорошо, что впереди у нас еще много проектов", – написал Бекет и поделился рабочими моментами с подготовки и самого концерта.

Instagram-пользователи выразили восхищение его успехом. Многие отметили, что история Бекета может стать реальным примером того, как упорство и труд могут изменить жизнь.

"Его путь мотивирует! Ведь начинал с незаметной работы электрика, а сейчас стоит за организацией масштабных мероприятий", – отреагировали в комментариях к посту.

2 ноября Кайрат Нуртас поблагодарил фанатов своего творчества и поделился фотографиями с концерта на Центральном стадионе Алматы.