Культура и шоу-бизнес

Мама Кайрата Нуртаса восхитила Казнет

Казахстанские знаменитости, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 08:10 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Поклонники казахстанского певца Кайрата Нуртаса восхитились его мамой Гульзирой Айдарбековой, после того как она опубликовала отрывок выступления своего сына, сообщает Zakon.kz.

В комментариях подписчики знаменитой матери отметили ее важную роль в успехе артиста:

"Труд двух человек оправдан. Гульзира, огромное спасибо, если бы не вы, всего этого бы не было. И Кайрат тоже сильный человек. С 2008 года таких исполнителей в Казахстане нет. Простота побеждает все".

Другие пользователи пожелали Гульзире всего наилучшего:

  • Пусть Аллах дарует счастье, защитит от бед, сохранит здоровье.
  • Гульзира ханым, вы большая молодец, я искренне вами восхищаюсь как эталоном матери и женщины.

Ранее двойник Кайрата Нуртаса поразил казахстанцев.

Аксинья Титова
Если вы видите данное сообщение, значь возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Ошибка в тексте: