Культура и шоу-бизнес

Результат почти 20 лет работы: Кайрат Нуртас после концерта обратился к поклонникам

Кайрат Нуртас после концерта обратился к поклонникам, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 23:13 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас поблагодарил фанатов своего творчества и поделился снимками с концерта, который недавно прошел в Алматы на Центральном стадионе, сообщает Zakon.kz.

Фотографии он опубликовал в Instagram.

"Центральный стадион! Спасибо, 35 тыс. любимых слушателей! Результат почти 20 лет работы – это, я считаю, ваши искренние пожелания и слова поддержки, которые вы пишете! Ценю это, не собираюсь останавливаться! Бесконечно благодарен Богу", – подписал пост артист.

Поклонники поддержали Нуртаса в комментариях:

– Для меня вы – легенда.

– Пусть ваше искусство развивается!

– Продолжайте творить, пусть ваши прекрасные песни поднимают вас на новые вершины!

– Он светится в своей стране, среди своих. И наслаждается своей публикой. Молодец! Наша суперзвезда!

28 октября 2025 года Кайрат Нуртас показал, как готовится к долгожданному концерту на Центральном стадионе Алматы. Позднее певец обратился к поклонникам с важным напоминанием.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
