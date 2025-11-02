Результат почти 20 лет работы: Кайрат Нуртас после концерта обратился к поклонникам
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас поблагодарил фанатов своего творчества и поделился снимками с концерта, который недавно прошел в Алматы на Центральном стадионе, сообщает Zakon.kz.
Фотографии он опубликовал в Instagram.
"Центральный стадион! Спасибо, 35 тыс. любимых слушателей! Результат почти 20 лет работы – это, я считаю, ваши искренние пожелания и слова поддержки, которые вы пишете! Ценю это, не собираюсь останавливаться! Бесконечно благодарен Богу", – подписал пост артист.
Поклонники поддержали Нуртаса в комментариях:
– Для меня вы – легенда.
– Пусть ваше искусство развивается!
– Продолжайте творить, пусть ваши прекрасные песни поднимают вас на новые вершины!
– Он светится в своей стране, среди своих. И наслаждается своей публикой. Молодец! Наша суперзвезда!
28 октября 2025 года Кайрат Нуртас показал, как готовится к долгожданному концерту на Центральном стадионе Алматы. Позднее певец обратился к поклонникам с важным напоминанием.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript