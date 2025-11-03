#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
528.31
608.35
6.55
Культура и шоу-бизнес

12-летнего сына Плющенко и Рудковской увезли на скорой после выступления в ледовом шоу

Александр Плющенко, Рудковская, госпитализация , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 01:14 Фото: Instagram/gnomgnomych
12-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Александр, был госпитализирован после участия в ледовом шоу, приуроченном ко дню рождения его отца, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 ноября пишет Sport24.

По словам Плющенко-старшего, мальчик чувствовал себя плохо еще до выхода на лед. Несмотря на недомогание, он решил выступить.

"У Санька всю ночь держалась температура, его тошнило, состояние было ужасное. Думали, не сможет кататься. Но деваться некуда – надо выходить. Мы напичкали его "Нурофеном", и он откатался, герой", – рассказал фигурист.

После выступления Александра доставили в больницу на скорой помощи.

В праздничной постановке Александр исполнял роль принца, а Евгений Плющенко – короля. 3 ноября спортсмен отметил свое 43-летие.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Плющенко показал, как воспитывает из 12-летнего сына чемпиона
00:40, 02 апреля 2025
Плющенко показал, как воспитывает из 12-летнего сына чемпиона
Сын Плющенко и Рудковской сменил имидж
19:37, 13 июня 2023
Сын Плющенко и Рудковской сменил имидж
Плющенко отметил прогресс своего старшего сына
07:43, 05 апреля 2025
Плющенко отметил прогресс своего старшего сына
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: