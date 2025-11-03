12-летнего сына Плющенко и Рудковской увезли на скорой после выступления в ледовом шоу

12-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Александр, был госпитализирован после участия в ледовом шоу, приуроченном ко дню рождения его отца, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 ноября пишет Sport24.

По словам Плющенко-старшего, мальчик чувствовал себя плохо еще до выхода на лед. Несмотря на недомогание, он решил выступить.

"У Санька всю ночь держалась температура, его тошнило, состояние было ужасное. Думали, не сможет кататься. Но деваться некуда – надо выходить. Мы напичкали его "Нурофеном", и он откатался, герой", – рассказал фигурист.

После выступления Александра доставили в больницу на скорой помощи.

В праздничной постановке Александр исполнял роль принца, а Евгений Плющенко – короля. 3 ноября спортсмен отметил свое 43-летие.