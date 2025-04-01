Плющенко показал, как воспитывает из 12-летнего сына чемпиона
Фото: Instagram/gnomgnomych
Российский фигурист и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал интенсивную тренировку своего 12-летнего сына Александра, сообщает Zakon.kz.
1 апреля спортсмен выложил видео, на котором его сын выполняет сложные упражнения.
"Мой чемпион", – написал Плющенко под постом.
Подписчики фигуриста пришли в восторг от увиденного:
- Достойное будущее растет! Папин наследник, чемпион.
- Классный сын у вас! Спасибо родителям за такой труд.
- Так держать, Саша, ты большой молодец!
Ранее сообщалось, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко покинули Россию.
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