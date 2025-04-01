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Культура и шоу-бизнес

Плющенко показал, как воспитывает из 12-летнего сына чемпиона

Евгений Плющенко и его сын, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 00:40 Фото: Instagram/gnomgnomych
Российский фигурист и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал интенсивную тренировку своего 12-летнего сына Александра, сообщает Zakon.kz.

1 апреля спортсмен выложил видео, на котором его сын выполняет сложные упражнения. 

"Мой чемпион", – написал Плющенко под постом. 

Подписчики фигуриста пришли в восторг от увиденного: 

  • Достойное будущее растет! Папин наследник, чемпион.
  • Классный сын у вас! Спасибо родителям за такой труд.
  • Так держать, Саша, ты большой молодец!

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко покинули Россию

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Айсулу Омарова
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