После тревожных новостей 12-летний сын Рудковской и Плющенко вышел на связь

Сегодня, 4 ноября 2025 года, российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, вышел на связь после информации о его госпитализации, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что 12-летнего сына Плющенко и Рудковской увезли на скорой после выступления в ледовом шоу. По словам Плющенко-старшего, мальчик чувствовал себя плохо еще до выхода на лед, но, несмотря на недомогание, он решил выступить.

"Спасибо всем за переживания! Быстрыми темпами иду на поправку", – заявил Александр Плющенко в Instagram во вторник.

В видеообращении юный фигурист опроверг информацию о своей госпитализации.

"Со мной все хорошо. Сейчас температура у меня 37. Все пишут, что меня забрала скорая помощь. Меня никуда не забирали, в больнице я не лежал, все хорошо. Просто "скорая" приехала осмотреть меня. По поводу того, что я вышел на шоу с температурой, – это было мое личное решение, потому что меня некем было заменить. Тем более это был день рождения моего отца", – подчеркнул Александр.

Подписчики, которых у Плющенко-младшего более 1,3 млн, поддержали его решение и пожелали спортсмену скорейшего выздоровления:

"Сашенька, выздоравливай! Ты – герой!"

"Скорейшего выздоровления и восстановления".

"Маленький герой! Многим надо поучиться у Саши, так как он четко показывает, что такое ответственность! Выздоравливай, Сашенька".

"Все спортсмены никогда не пропустят старт из-за температуры. И это нормально. Моя дочь тоже с высокой температурой выступала. Это норма".

"Как приятно слушать человека, так хорошо излагающего свои мысли. Невероятный труженик, умница, с таким сильным характером. Здоровья, удачи и исполнения всех твоих желаний. Ты, несомненно, это заслуживаешь".

"Санечка, я даже не сомневалась, что это твое решение. Ты – настоящий спортсмен. Я помню, когда еще маленького захотели заменить Марком Соколовым в "Лебедином озере". Он даже на утренней репетиции репетировал твою партию. Но ты и тогда больной приехал. И сам катал. И отлично все сделал. Выздоравливай, Санечек".

Материал по теме Чумаков из больницы обратился к Рудковской и Плющенко

21 августа 2025 года стало известно, что сын Рудковской и Плющенко придумал себе новое прозвище. Подробнее об этом – по ссылке.