#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Культура и шоу-бизнес

После тревожных новостей 12-летний сын Рудковской и Плющенко вышел на связь

двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, фигурист Александр Плющенко, продюсер Яна Рудковская, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 19:15 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Сегодня, 4 ноября 2025 года, российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, вышел на связь после информации о его госпитализации, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что 12-летнего сына Плющенко и Рудковской увезли на скорой после выступления в ледовом шоу. По словам Плющенко-старшего, мальчик чувствовал себя плохо еще до выхода на лед, но, несмотря на недомогание, он решил выступить.

"Спасибо всем за переживания! Быстрыми темпами иду на поправку", – заявил Александр Плющенко в Instagram во вторник.

В видеообращении юный фигурист опроверг информацию о своей госпитализации.

"Со мной все хорошо. Сейчас температура у меня 37. Все пишут, что меня забрала скорая помощь. Меня никуда не забирали, в больнице я не лежал, все хорошо. Просто "скорая" приехала осмотреть меня. По поводу того, что я вышел на шоу с температурой, – это было мое личное решение, потому что меня некем было заменить. Тем более это был день рождения моего отца", – подчеркнул Александр.

Подписчики, которых у Плющенко-младшего более 1,3 млн, поддержали его решение и пожелали спортсмену скорейшего выздоровления:

  • "Сашенька, выздоравливай! Ты – герой!"
  • "Скорейшего выздоровления и восстановления".
  • "Маленький герой! Многим надо поучиться у Саши, так как он четко показывает, что такое ответственность! Выздоравливай, Сашенька".
  • "Все спортсмены никогда не пропустят старт из-за температуры. И это нормально. Моя дочь тоже с высокой температурой выступала. Это норма".
  • "Как приятно слушать человека, так хорошо излагающего свои мысли. Невероятный труженик, умница, с таким сильным характером. Здоровья, удачи и исполнения всех твоих желаний. Ты, несомненно, это заслуживаешь".
  • "Санечка, я даже не сомневалась, что это твое решение. Ты – настоящий спортсмен. Я помню, когда еще маленького захотели заменить Марком Соколовым в "Лебедином озере". Он даже на утренней репетиции репетировал твою партию. Но ты и тогда больной приехал. И сам катал. И отлично все сделал. Выздоравливай, Санечек".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 19:15
Чумаков из больницы обратился к Рудковской и Плющенко

21 августа 2025 года стало известно, что сын Рудковской и Плющенко придумал себе новое прозвище. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сын Рудковской и Плющенко придумал себе новое прозвище
21:50, 21 августа 2025
Сын Рудковской и Плющенко придумал себе новое прозвище
Гори в аду: сын Плющенко и Рудковской заявил об оскорблениях со стороны тренера
01:03, 18 апреля 2025
Гори в аду: сын Плющенко и Рудковской заявил об оскорблениях со стороны тренера
Плющенко показал, как воспитывает из 12-летнего сына чемпиона
00:40, 02 апреля 2025
Плющенко показал, как воспитывает из 12-летнего сына чемпиона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: