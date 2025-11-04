#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Азамат Мусагалиев опубликовал фотографию с необычным "первенцем"

комик Азамат Мусагалиев, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 12:20 Фото: Instagram/10fc10fc и azabraza1984
Российский телеведущий, юморист и актер Азамат Мусагалиев празднует неординарную победу, сообщает Zakon.kz.

3 ноября 2025 года в Краснодаре (Россия) состоялся финальный поединок Winline Кубка Лиги 2025 (Медиалига) между футбольными командами "10" и "Синдекат", в котором победу со счетом 3:1 одержала ФК "10". Идейным вдохновителем создания этой команды и ее президентом является юморист Азамат Мусагалиев. После матча на его странице Instagram было опубликовано фото с победным кубком.

"Первенец", – гласит подпись.

Футбольный клуб "10" был основан летом 2022 года комиками Азаматом Мусагалиевым, Игорем Джабраиловым, Зоей Яровицыной, Иваном Абрамовым и Денисом Дороховым. Клуб начинался как проект продакшна Medium Quality и команды "Ничего Обычного". Название "10" отсылает к легендарным игрокам, носившим этот номер: Марадона, Баджо, Зидан, Тотти и другим. По словам Мусагалиева, в команде каждый футболист – легендарный игрок, поэтому у всех на груди есть "10". А номер в клубе официально выведен из обращения.

Проект Winline Media League – influencer-проект, объединивший самых ярких представителей индустрии спорта, развлечений, музыки и искусства.

Кубок Winline – первый титул для команды Азамата Мусагалиева. Они отыграли 59 матчей, из них 34 победы и 19 поражений. Команда пришла в лигу еще во втором сезоне, в шестом сезоне Медиалиги они взяли бронзовые медали.

Между тем спортивные болельщики следят за событиями в более "высоком" футболе: алматинский "Кайрат" готовится к встрече с "Интером" в Лиге чемпионов, и английский "Ливерпуль" сразится с испанским "Реалом".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
