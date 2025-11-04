Объявлен примерный стартовый состав "Кайрата" против "Интера" в Лиге чемпионов

Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" накануне прибыл в Италию, где в ночь на 6 ноября сыграет матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против местного "Интера", сообщает Zakon.kz.

Сразу после прилета подопечные Рафаэля Уразбахтина поспешили провести первую тренировку на базе миланского клуба.

По мнению УЕФА, "Кайрат" в первые 45 минут встречи против хозяев поля выставит следующий состав: Темирлан Анарбеков, Луиш Мата, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Еркин Тапалов, Дамир Касабулат, Дан Глазер, Валерий Громыко; Александр Мрынский, Дастан Сатпаев и Жоржинью.

Что касается "Интера", то они, скорее всего, на старте матча выпустят следующих игроков: Соммер, Биссек, де Врей, Карлос Аугусто; Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Зелиньски, Димарко, Мартинес и Эспозито.

Не поможет итальянскому коллективу в предстоящей битве Генрих Мхитарян, у которого травма бедра.

Поединок "Интер" – "Кайрат" начнется 6 ноября в 01:00 по казахстанскому времени, зрители могут посмотреть игру в прямой трансляции на телеканале Qazaqstan.

Команда Кристиану Киву перед встречей с алматинцами на днях стала одним из лидеров Серии А.