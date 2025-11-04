Объявлен примерный стартовый состав "Кайрата" против "Интера" в Лиге чемпионов
Сразу после прилета подопечные Рафаэля Уразбахтина поспешили провести первую тренировку на базе миланского клуба.
По мнению УЕФА, "Кайрат" в первые 45 минут встречи против хозяев поля выставит следующий состав: Темирлан Анарбеков, Луиш Мата, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Еркин Тапалов, Дамир Касабулат, Дан Глазер, Валерий Громыко; Александр Мрынский, Дастан Сатпаев и Жоржинью.
Что касается "Интера", то они, скорее всего, на старте матча выпустят следующих игроков: Соммер, Биссек, де Врей, Карлос Аугусто; Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Зелиньски, Димарко, Мартинес и Эспозито.
Не поможет итальянскому коллективу в предстоящей битве Генрих Мхитарян, у которого травма бедра.
Поединок "Интер" – "Кайрат" начнется 6 ноября в 01:00 по казахстанскому времени, зрители могут посмотреть игру в прямой трансляции на телеканале Qazaqstan.
Команда Кристиану Киву перед встречей с алматинцами на днях стала одним из лидеров Серии А.