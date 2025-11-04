#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
528.31
608.35
6.55
Спорт

Объявлен примерный стартовый состав "Кайрата" против "Интера" в Лиге чемпионов

Футбол Первая Тренировка, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 10:47 Фото. Instagram/f.c.kairat
Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" накануне прибыл в Италию, где в ночь на 6 ноября сыграет матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против местного "Интера", сообщает Zakon.kz.

Сразу после прилета подопечные Рафаэля Уразбахтина поспешили провести первую тренировку на базе миланского клуба.

По мнению УЕФА, "Кайрат" в первые 45 минут встречи против хозяев поля выставит следующий состав: Темирлан Анарбеков, Луиш Мата, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Еркин Тапалов, Дамир Касабулат, Дан Глазер, Валерий Громыко; Александр Мрынский, Дастан Сатпаев и Жоржинью.

Что касается "Интера", то они, скорее всего, на старте матча выпустят следующих игроков: Соммер, Биссек, де Врей, Карлос Аугусто; Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Зелиньски, Димарко, Мартинес и Эспозито.

Не поможет итальянскому коллективу в предстоящей битве Генрих Мхитарян, у которого травма бедра.

Поединок "Интер" – "Кайрат" начнется 6 ноября в 01:00 по казахстанскому времени, зрители могут посмотреть игру в прямой трансляции на телеканале Qazaqstan.

Команда Кристиану Киву перед встречей с алматинцами на днях стала одним из лидеров Серии А.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Объявлены стартовые составы "Кайрата" и "Реала" на матч Лиги чемпионов УЕФА
20:51, 30 сентября 2025
Объявлены стартовые составы "Кайрата" и "Реала" на матч Лиги чемпионов УЕФА
"Кайрат" объявил состав на матч против "Селтика" в Лиге чемпионов
20:46, 26 августа 2025
"Кайрат" объявил состав на матч против "Селтика" в Лиге чемпионов
Чем закончилось выступление "Кайрата" и "Семея" в футзальной Лиге чемпионов
10:01, 02 ноября 2025
Чем закончилось выступление "Кайрата" и "Семея" в футзальной Лиге чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: