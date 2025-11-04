#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

"Не теряла надежды": экс-супруга Турсынбека Кабатова намекнула, почему молчала о любовнице 14 лет

продюсер Молдир Муканова, шоумен Турсынбек Кабатов, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 13:50 Фото: Instagram/moldir.mt
Казахстанская актриса, продюсер и начинающая певица Молдир Муканова намекнула, почему 14 лет молчала о существовании любовницы и не разводилась с Турсынбеком Кабатовым. По ее словам, она не теряла надежды, сообщает Zakon.kz.

Об этом актриса рассказала под публикацией в Instagram, которую посвятила своей песне. Молдир отметила.

"Есть одна вещь, в которой могут признаться и разведенная, и ушедший (из семьи. – Прим. ред.) мужчина. Это – одиночество, которое никому не нравится! Но ни один из них не признается в этом. Лживо смеется, лживо ходит. Волнуется, признается, что любовь нужна. Устает, тоскуя по дням, когда вместе пили чай. Не теряет надежды, ищет те счастливые дни. Потому что одиночество не уходит из сердца, нет ничего лучше, чем быть вдвоем... Поэт, композитор, мой братишка Ерболат Каракойшы написал песню, слова которой звучали в моем сердце. Я плакала, когда слушала ее", – написала Муканова 3 ноября 2025 года.

Она призвала, чтобы все пары на земле никогда не разводились.

"Слова, что "нравится одиночество", – это ложь!" – заключила Молдир.

Отметим, что у Мукановой и Кабатова есть пятеро совместных детей.

1 ноября 2025 года Молдир Муканова дала большое откровенное интервью, в котором раскрыла всю правду о браке с известным юмористом и шоуменом Турсынбеком Кабатовым. Она подтвердила слухи, которые давно гуляли в Казнете: "Да, мы развелись. Это было непросто, но жизнь продолжается". Также актриса подтвердила, что у Кабатова есть любовница, с которой он ездил за границу, будучи женатым. По словам Мукановой, Турсынбек купил ей квартиру, машину, бриллианты, шубу.

"Где Турсынбек и Жулдыз?": жена Кабатова и Кайрат Нуртас зажгли на тое

Молдир отметила, что узнала о существовании любовницы 14 лет назад, но молчала долгое время, потому что хотела сохранить семью. Также Муканова подчеркнула, что их пятеро детей тяжело переживают разлуку с отцом, просят отправить ему фотографии, но они не доходят, так как Кабатов заблокировал и ее, и их совместных детей. На заявления уже бывшей жены 3 ноября отреагировал шоумен. По словам Турсынбека, он никогда не блокировал своих детей, он рядом со своими детьми, любит их.

