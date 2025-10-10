"Где Турсынбек и Жулдыз?": жена Кабатова и Кайрат Нуртас зажгли на тое

Жена казахстанского шоумена Турсынбека Кабатова, певица и продюсер Молдир Муканова, 9 октября 2025 года опубликовала в своем Instagram видео, снятое на юбилее отца Кайрата Нуртаса, и нарвалась на хейт, сообщает Zakon.kz.

Судя по кадрам, Муканова и Нуртас зажгли на тое и были звездами на танцполе.

"Пусть в каждом доме будет свадьба!" – написала Молдир.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию. Большинство подписчиков отметили, что супруга юмориста похорошела и помолодела. Вторые закидали вопросами про Турсынбека Кабатова и Жулдыз Абдукаримову, а третьи пристыдили Молдир:

"Вы классная!"

"Жулдыз же нет".

"Где Турсынбек?"

"Молдир, обожаю вас".

"Прекрасные легенды".

"Что натворила Жулдыз?"

"Прям прилипла к Кайрату".

"Почему они держатся за руки?"

"Молдир, вы стали краше. Супер!"

"Турсынбек был на тое? Найти его не могу".

"Молдир, ты помолодела сразу на 20 лет. Супер!"

"Почему Турсынбека нет рядом? Вечно одна ходит".

"Кайрат – добродушный, хороший парень. Жаль, с женой не повезло".

"Айгерим и Индира – хорошие невестки... Гульзира – прекрасная свекровь, всем бы такую".

"Не стоит обсуждать чужую семью. Зачем это тем, кто воспитывает дочерей. В каждой семье свои тайны".

Материал по теме Как дети Нуртаса и Абдукаримовой отреагировали на новость о пятой беременности мамы

8 октября 2025 года Нуртасу Айдарбекову исполнилось 60 лет. В связи с этим семья Кайрата Нуртаса в одном из ресторанов Алматы устроила грандиозный той, на который были приглашены представители отечественного шоу-бизнеса, родственники и друзья.