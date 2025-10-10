#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Где Турсынбек и Жулдыз?": жена Кабатова и Кайрат Нуртас зажгли на тое

певица и продюсер Молдир Муканова, певец Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 17:59 Фото: Instagram/moldir.mt
Жена казахстанского шоумена Турсынбека Кабатова, певица и продюсер Молдир Муканова, 9 октября 2025 года опубликовала в своем Instagram видео, снятое на юбилее отца Кайрата Нуртаса, и нарвалась на хейт, сообщает Zakon.kz.

Судя по кадрам, Муканова и Нуртас зажгли на тое и были звездами на танцполе.

"Пусть в каждом доме будет свадьба!" – написала Молдир.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию. Большинство подписчиков отметили, что супруга юмориста похорошела и помолодела. Вторые закидали вопросами про Турсынбека Кабатова и Жулдыз Абдукаримову, а третьи пристыдили Молдир:

  • "Вы классная!"
  • "Жулдыз же нет".
  • "Где Турсынбек?"
  • "Молдир, обожаю вас".
  • "Прекрасные легенды".
  • "Что натворила Жулдыз?"
  • "Прям прилипла к Кайрату".
  • "Почему они держатся за руки?"
  • "Молдир, вы стали краше. Супер!"
  • "Турсынбек был на тое? Найти его не могу".
  • "Молдир, ты помолодела сразу на 20 лет. Супер!"
  • "Почему Турсынбека нет рядом? Вечно одна ходит".
  • "Кайрат – добродушный, хороший парень. Жаль, с женой не повезло".
  • "Айгерим и Индира – хорошие невестки... Гульзира – прекрасная свекровь, всем бы такую".
  • "Не стоит обсуждать чужую семью. Зачем это тем, кто воспитывает дочерей. В каждой семье свои тайны".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 17:59
Как дети Нуртаса и Абдукаримовой отреагировали на новость о пятой беременности мамы

8 октября 2025 года Нуртасу Айдарбекову исполнилось 60 лет. В связи с этим семья Кайрата Нуртаса в одном из ресторанов Алматы устроила грандиозный той, на который были приглашены представители отечественного шоу-бизнеса, родственники и друзья.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
