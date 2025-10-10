"Где Турсынбек и Жулдыз?": жена Кабатова и Кайрат Нуртас зажгли на тое
Фото: Instagram/moldir.mt
Жена казахстанского шоумена Турсынбека Кабатова, певица и продюсер Молдир Муканова, 9 октября 2025 года опубликовала в своем Instagram видео, снятое на юбилее отца Кайрата Нуртаса, и нарвалась на хейт, сообщает Zakon.kz.
Судя по кадрам, Муканова и Нуртас зажгли на тое и были звездами на танцполе.
"Пусть в каждом доме будет свадьба!" – написала Молдир.
Публикация вызвала неоднозначную реакцию. Большинство подписчиков отметили, что супруга юмориста похорошела и помолодела. Вторые закидали вопросами про Турсынбека Кабатова и Жулдыз Абдукаримову, а третьи пристыдили Молдир:
- "Вы классная!"
- "Жулдыз же нет".
- "Где Турсынбек?"
- "Молдир, обожаю вас".
- "Прекрасные легенды".
- "Что натворила Жулдыз?"
- "Прям прилипла к Кайрату".
- "Почему они держатся за руки?"
- "Молдир, вы стали краше. Супер!"
- "Турсынбек был на тое? Найти его не могу".
- "Молдир, ты помолодела сразу на 20 лет. Супер!"
- "Почему Турсынбека нет рядом? Вечно одна ходит".
- "Кайрат – добродушный, хороший парень. Жаль, с женой не повезло".
- "Айгерим и Индира – хорошие невестки... Гульзира – прекрасная свекровь, всем бы такую".
- "Не стоит обсуждать чужую семью. Зачем это тем, кто воспитывает дочерей. В каждой семье свои тайны".
8 октября 2025 года Нуртасу Айдарбекову исполнилось 60 лет. В связи с этим семья Кайрата Нуртаса в одном из ресторанов Алматы устроила грандиозный той, на который были приглашены представители отечественного шоу-бизнеса, родственники и друзья.
