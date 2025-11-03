Скандал в семье Турсынбека Кабатова: в чем призналась Молдир Муканова и что ответил шоумен

Казахстанская певица и продюсер Молдир Муканова дала большое откровенное интервью, в котором раскрыла всю правду о браке с известным юмористом и шоуменом Турсынбеком Кабатовым. Что ей ответил юморист – в материале Zakon.kz.

1 ноября 2025 года в интервью журналистке Жанар Байсемиз супруга Кабатова подтвердила, что у шоумена есть любовница, с которой он ездил за границу, будучи женатым. По словам Мукановой, Турсынбек купил ей квартиру, машину, бриллианты, шубу.

Молдир отметила, что узнала о существовании любовницы 14 лет назад, но молчала долгое время, потому что хотела сохранить семью. Начинающая певица рассказала, что до сих пор не понимает, почему Кабатов так с ней поступил, ведь она делала все, что в ее силах, чтобы поддерживать супруга и направлять.

Муканова также подчеркнула, что их пятеро детей тяжело переживают разлуку с отцом, просят отправить ему фотографии, но они не доходят, так как Турсынбек заблокировал и ее, и их совместных детей.

"Да, мы развелись. Это было непросто, но жизнь продолжается", – подтвердила Молдир слухи, которые давно гуляли в Казнете.

Как отметила интервьюер, во время съемок она не смогла сдержать эмоций.

"Молдир Муканова открыла черный ящик внутри себя. Сказала те слова, которые никогда бы не сказала... Она рассказала о том, что скрывала годами", – написала Жанар Байсемиз.

По ее словам, это было не интервью, а исповедь Молдир.

Муканову в комментариях поддержали не только подписчики, но и друзья, а также коллеги по цеху:

"Развод – это маленькая смерть. Будь сильной".

"Молдир ханым, вы – сильная! Желаю вам счастья".

"Моля, обнимаю тебя. Мы, адекватные женщины, все за тебя!"

"Мы поддерживаем вас. То, чего достиг Турсынбек Кабатов, – это ваши заслуги".

На заявления уже бывшей жены сегодня отреагировал шоумен.

Фото: Instagram/tursynbek_kabatov_resmi

"Я никогда не блокировал своих детей. Я рядом со своими детьми, люблю их. До сегодняшнего дня я трудился ради них и буду трудиться. Дай Бог здоровья!" – написал Кабатов в Stories 3 ноября.

