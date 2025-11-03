#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Культура и шоу-бизнес

Скандал в семье Турсынбека Кабатова: в чем призналась Молдир Муканова и что ответил шоумен

продюсер Молдир Муканова, шоумен Турсынбек Кабатов, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 15:17 Фото: Instagram/tursynbek_kabatov_resmi
Казахстанская певица и продюсер Молдир Муканова дала большое откровенное интервью, в котором раскрыла всю правду о браке с известным юмористом и шоуменом Турсынбеком Кабатовым. Что ей ответил юморист – в материале Zakon.kz.

1 ноября 2025 года в интервью журналистке Жанар Байсемиз супруга Кабатова подтвердила, что у шоумена есть любовница, с которой он ездил за границу, будучи женатым. По словам Мукановой, Турсынбек купил ей квартиру, машину, бриллианты, шубу.

Молдир отметила, что узнала о существовании любовницы 14 лет назад, но молчала долгое время, потому что хотела сохранить семью. Начинающая певица рассказала, что до сих пор не понимает, почему Кабатов так с ней поступил, ведь она делала все, что в ее силах, чтобы поддерживать супруга и направлять.

Муканова также подчеркнула, что их пятеро детей тяжело переживают разлуку с отцом, просят отправить ему фотографии, но они не доходят, так как Турсынбек заблокировал и ее, и их совместных детей.

"Да, мы развелись. Это было непросто, но жизнь продолжается", – подтвердила Молдир слухи, которые давно гуляли в Казнете.

Как отметила интервьюер, во время съемок она не смогла сдержать эмоций.

"Молдир Муканова открыла черный ящик внутри себя. Сказала те слова, которые никогда бы не сказала... Она рассказала о том, что скрывала годами", – написала Жанар Байсемиз.

По ее словам, это было не интервью, а исповедь Молдир.

Муканову в комментариях поддержали не только подписчики, но и друзья, а также коллеги по цеху:

  • "Развод – это маленькая смерть. Будь сильной".
  • "Молдир ханым, вы – сильная! Желаю вам счастья".
  • "Моля, обнимаю тебя. Мы, адекватные женщины, все за тебя!"
  • "Мы поддерживаем вас. То, чего достиг Турсынбек Кабатов, – это ваши заслуги".

На заявления уже бывшей жены сегодня отреагировал шоумен.

Фото: Instagram/tursynbek_kabatov_resmi

"Я никогда не блокировал своих детей. Я рядом со своими детьми, люблю их. До сегодняшнего дня я трудился ради них и буду трудиться. Дай Бог здоровья!" – написал Кабатов в Stories 3 ноября.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 15:17
"Где Турсынбек и Жулдыз?": жена Кабатова и Кайрат Нуртас зажгли на тое

23 сентября 2025 года Турсынбек Кабатов обратился к поклонникам после слухов о задержании в массажном салоне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Где Турсынбек и Жулдыз?": жена Кабатова и Кайрат Нуртас зажгли на тое
17:59, 10 октября 2025
"Где Турсынбек и Жулдыз?": жена Кабатова и Кайрат Нуртас зажгли на тое
На жену Турсынбека Кабатова накинулись хейтеры, но ее защитили
17:43, 28 мая 2025
На жену Турсынбека Кабатова накинулись хейтеры, но ее защитили
Танец дочерей Кайрата Нуртаса и Турсынбека Кабатова вызвал шквал восторженных комментариев
18:43, 13 января 2025
Танец дочерей Кайрата Нуртаса и Турсынбека Кабатова вызвал шквал восторженных комментариев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: