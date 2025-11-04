#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Умер легендарный ведущий "Утренней звезды" Юрий Николаев

умер Юрий Николаев, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 23:09 Фото: wikipedia/Юрий Николаев
В возрасте 76 лет умер российский актер и популярный телеведущий Юрий Николаев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Life, актер долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких.

"Сегодня телеведущему стало плохо, когда он находился дома", – говорится в сообщении.

Также его смерть подтвердил российский артист балета и педагог, премьер Большого театра Николай Цискаридзе.

"Совсем недавно мы в эфире Сегодня вечером вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Давайте вместе вспомним... Светлая память", – подписал пост артист.

Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел такие телепередачи, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".

Ранее сообщалось, что умер богатейший бизнесмен Великобритании.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
