Умер легендарный ведущий "Утренней звезды" Юрий Николаев
В возрасте 76 лет умер российский актер и популярный телеведущий Юрий Николаев, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание Life, актер долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких.
"Сегодня телеведущему стало плохо, когда он находился дома", – говорится в сообщении.
Также его смерть подтвердил российский артист балета и педагог, премьер Большого театра Николай Цискаридзе.
"Совсем недавно мы в эфире Сегодня вечером вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Давайте вместе вспомним... Светлая память", – подписал пост артист.
Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел такие телепередачи, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".
