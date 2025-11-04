#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.49
601.07
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.49
601.07
6.47
Мир

Умер богатейший бизнесмен Великобритании

умер Гопичанд Хиндуджа, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 20:31 Фото: wikipedia/Гопичанд Хиндуджа
В возрасте 85 лет в Великобритании скончался богатейший человек страны – бизнесмен индийского происхождения Гопичанд Хиндуджа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Financial Times, бизнесмен ушел из жизни после продолжительной болезни. Другие обстоятельства смерти не раскрываются.

Отмечается, что в течение многих лет Гопичанд вместе со своим братом Шричандом, который умер в мае 2023 года, возглавляли индийский конгломерат Hinduja Group.

Ранее сообщалось, что умер писатель и заслуженный деятель Казахстана Максат Таж-Мурат.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Самую богатую семью Великобритании приговорили к тюремному заключению в Швейцарии
15:24, 22 июня 2024
Самую богатую семью Великобритании приговорили к тюремному заключению в Швейцарии
Умер известный модельер Вячеслав Зайцев
23:16, 30 апреля 2023
Умер известный модельер Вячеслав Зайцев
Умер легендарный автомобильный дизайнер
13:50, 14 марта 2024
Умер легендарный автомобильный дизайнер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: