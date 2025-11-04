Умер богатейший бизнесмен Великобритании

В возрасте 85 лет в Великобритании скончался богатейший человек страны – бизнесмен индийского происхождения Гопичанд Хиндуджа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Financial Times, бизнесмен ушел из жизни после продолжительной болезни. Другие обстоятельства смерти не раскрываются.

Отмечается, что в течение многих лет Гопичанд вместе со своим братом Шричандом, который умер в мае 2023 года, возглавляли индийский конгломерат Hinduja Group.

Ранее сообщалось, что умер писатель и заслуженный деятель Казахстана Максат Таж-Мурат.




