Умер богатейший бизнесмен Великобритании
Фото: wikipedia/Гопичанд Хиндуджа
В возрасте 85 лет в Великобритании скончался богатейший человек страны – бизнесмен индийского происхождения Гопичанд Хиндуджа, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Financial Times, бизнесмен ушел из жизни после продолжительной болезни. Другие обстоятельства смерти не раскрываются.
Отмечается, что в течение многих лет Гопичанд вместе со своим братом Шричандом, который умер в мае 2023 года, возглавляли индийский конгломерат Hinduja Group.
Ранее сообщалось, что умер писатель и заслуженный деятель Казахстана Максат Таж-Мурат.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript