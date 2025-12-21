#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
517.66
606.49
6.44
Культура и шоу-бизнес

Ушла целая эпоха: умер легендарный артист Асанали Ашимов

умер Асанали Ашимов, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 13:17 Фото: Facebook/Асанали Ашимов
В возрасте 88 лет умер советский и казахский актер, режиссер театра и кино, сценарист и педагог, лауреат Государственной премии СССР и Народный артист Асанали Ашимов, сообщает Zakon.kz.

В карьере Ашимова числится более 40 фильмов. Известен по главным ролям в фильмах: "Конец атамана", "Транссибирский экспресс", "Маньчжурский вариант" и "Кыз Жибек". За время работы на сцене Казахского драматического театра им. М. О. Ауэзова им создано около 50 ролей. Кроме того, он преподавал в Казахской национальной академии искусств им. Т. К. Жургенова.

"Это прощание не только с одним человеком, но и с целой эпохой. Асанали Ашимов возвышал национальный дух на сцене и экране, делая историю живой через каждую свою роль. Его творчество стало высочайшим образцом преданности, чистоты и профессионализма. Жизненный путь Асанали Ашимова был тесно связан с Казахским национальным драматическим театром имени Мухтара Ауэзова. Он многие годы усердно трудился в этом святом доме сцены как актер и художественный руководитель. Каждый образ, созданный им на сцене, вошел в золотой фонд казахского театра", – заявили в Казахском драматическом театре им. М. О. Ауэзова.

В театре также отметили, что Ашимов "создал целую актерскую школу", где обучал молодых артистов сценическому этикету, преданности профессии, национальному духу и чувству ответственности.


"Театр Ауэзова стал его жизнью, а он – частью истории театра. Сегодня в этом доме сцены кажется, что стих голос целой эпохи. Однако дух Асанали Ашимова, след, оставленный им на сцене, и его педагогическое наследие будут жить вечно", – резюмировали в сообщении.

Редакция Zakon.kz приносит соболезнования родным и близким Асанали Ашимова.

Ранее, в августе 2025 года, умер известный казахстанский художник, участвовавший в разработке дизайна тенге Агымсалы Дузелханов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Умер известный советский режиссер Глеб Панфилов
01:21, 27 августа 2023
Умер известный советский режиссер Глеб Панфилов
Умер актер из сериалов "Убойная сила" и "Бандитский Петербург"
01:56, 24 января 2024
Умер актер из сериалов "Убойная сила" и "Бандитский Петербург"
Умер актер дубляжа, озвучивший Брюса Уиллиса, Чарли Шина и Алека Болдуина
20:28, 29 октября 2025
Умер актер дубляжа, озвучивший Брюса Уиллиса, Чарли Шина и Алека Болдуина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: