Ушла целая эпоха: умер легендарный артист Асанали Ашимов

В возрасте 88 лет умер советский и казахский актер, режиссер театра и кино, сценарист и педагог, лауреат Государственной премии СССР и Народный артист Асанали Ашимов, сообщает Zakon.kz.

В карьере Ашимова числится более 40 фильмов. Известен по главным ролям в фильмах: "Конец атамана", "Транссибирский экспресс", "Маньчжурский вариант" и "Кыз Жибек". За время работы на сцене Казахского драматического театра им. М. О. Ауэзова им создано около 50 ролей. Кроме того, он преподавал в Казахской национальной академии искусств им. Т. К. Жургенова.

"Это прощание не только с одним человеком, но и с целой эпохой. Асанали Ашимов возвышал национальный дух на сцене и экране, делая историю живой через каждую свою роль. Его творчество стало высочайшим образцом преданности, чистоты и профессионализма. Жизненный путь Асанали Ашимова был тесно связан с Казахским национальным драматическим театром имени Мухтара Ауэзова. Он многие годы усердно трудился в этом святом доме сцены как актер и художественный руководитель. Каждый образ, созданный им на сцене, вошел в золотой фонд казахского театра", – заявили в Казахском драматическом театре им. М. О. Ауэзова.

В театре также отметили, что Ашимов "создал целую актерскую школу", где обучал молодых артистов сценическому этикету, преданности профессии, национальному духу и чувству ответственности.





"Театр Ауэзова стал его жизнью, а он – частью истории театра. Сегодня в этом доме сцены кажется, что стих голос целой эпохи. Однако дух Асанали Ашимова, след, оставленный им на сцене, и его педагогическое наследие будут жить вечно", – резюмировали в сообщении.

Редакция Zakon.kz приносит соболезнования родным и близким Асанали Ашимова.

Ранее, в августе 2025 года, умер известный казахстанский художник, участвовавший в разработке дизайна тенге Агымсалы Дузелханов.