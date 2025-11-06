Энтони Хопкинс признался в изменах второй жене

87-летний лауреат "Оскара" Энтони Хопкинс откровенно рассказал об ошибках в браке. В своих мемуарах актер признался, что изменял своей второй супруге Дженнифер Линтон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, артист признает, что Линтон изменила его жизнь, но он "все испортил" и полностью принимает вину на себя.

"Она закрывала глаза на все, чем я занимался. Лишь спустя годы узнала о моих изменах. Не знаю, был ли у нее любовник, но, честно говоря, я бы даже этого хотел. Она заслуживала счастья – и лучшего мужа, чем я. Это было грустно, потому что она действительно заслуживала лучшего. Я был полным беспорядком – убегал от проблем на съемках, не доверял людям, изводил себя и других своим стремлением к одиночеству", – написал Хопкинс.

Хопкинс познакомился с Линтон в декабре 1969 года. Она прожила с ним более 20 лет, несмотря на трудный характер актера и его зависимость от алкоголя. Пара рассталась в 2002 году. Сейчас Хопкинс женат на колумбийской актрисе и антикваре Стелле Арройяве, с которой они вместе уже более 20 лет.

