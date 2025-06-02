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Культура и шоу-бизнес

87-летний Энтони Хопкинс лихо станцевал для фанатов

Энтони Хопкинс, танец, актер, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 16:42 Фото: Instagram/anthonyhopkins
Двукратный обладатель премии "Оскар" Энтони Хопкинс является отличным примером того, что возраст всего лишь цифры. Так, 87-летний обладатель звезды на Голливудской аллее славы опубликовал небольшое видео, где бодро пританцовывает на фоне своих картин, сообщает Zakon.kz.

Так, публикация на его странице в Instagram появилась несколько дней тому назад. Возможно, что видео снималось еще в 2020 году. Так как, в подписи идет хештег: 2020.

Кроме того, исполнитель роли серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера написал следующее:

"Изоляция раскрывает во мне лучшие качества".

Многочисленные поклонники знаменитости бурно отреагировали на хореографию сценариста. Также они не забыли и оставить отзывы картинам. Как оказалось, Хопкинс – не только отличный музыкант, но и совсем неплохой художник. Когда-то он скромно заявил, что это лишь его хобби и не стоит судить его строго. Хопкинс отмечает, что занятия живописью приносят ему наслаждение наравне с игрой на фортепиано.

  • Продолжай двигаться и радоваться жизни.
  • Красавчик.
  • Легенда.
  • Он выглядит великолепно. Великий актер.
  • Лучший!

Ранее известный российский кинорежиссер Никита Михалков заявил о пополнении в звездном семействе. Радостную новость 79-летний актер рассказал между делом, давая интервью.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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