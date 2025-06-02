87-летний Энтони Хопкинс лихо станцевал для фанатов
Так, публикация на его странице в Instagram появилась несколько дней тому назад. Возможно, что видео снималось еще в 2020 году. Так как, в подписи идет хештег: 2020.
Кроме того, исполнитель роли серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера написал следующее:
"Изоляция раскрывает во мне лучшие качества".
Многочисленные поклонники знаменитости бурно отреагировали на хореографию сценариста. Также они не забыли и оставить отзывы картинам. Как оказалось, Хопкинс – не только отличный музыкант, но и совсем неплохой художник. Когда-то он скромно заявил, что это лишь его хобби и не стоит судить его строго. Хопкинс отмечает, что занятия живописью приносят ему наслаждение наравне с игрой на фортепиано.
- Продолжай двигаться и радоваться жизни.
- Красавчик.
- Легенда.
- Он выглядит великолепно. Великий актер.
- Лучший!
Ранее известный российский кинорежиссер Никита Михалков заявил о пополнении в звездном семействе. Радостную новость 79-летний актер рассказал между делом, давая интервью.