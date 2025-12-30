Скоро мне 88, я сделал правильный выбор: Энтони Хопкинс обратился к поклонникам
Фото: Instagram/anthonyhopkins
Голливудский актер Энтони Хопкинс обратился к поклонникам через соцсети. Он рассказал, что отмечает 50-летие трезвой жизни, и поздравил подписчиков с наступающим Новым годом, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что много лет назад увлечение алкоголем едва не стоило ему жизни, поэтому он не советует злоупотреблять алкогольными напитками даже на праздники.
"В какой-то момент я понял, что слишком уж веселился. Это называлось алкоголизмом", – сказал он.
88-летний актер призвал поклонников отказаться от алкоголя.
"Скоро мне исполнится 88, так что, может быть, я сделал правильный выбор. С Новым годом и счастливой жизни!" – пожелал Хопкинс.
Ранее Энтони Хопкинс признался в изменах второй жене.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript