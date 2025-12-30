Скоро мне 88, я сделал правильный выбор: Энтони Хопкинс обратился к поклонникам

Фото: Instagram/anthonyhopkins

Голливудский актер Энтони Хопкинс обратился к поклонникам через соцсети. Он рассказал, что отмечает 50-летие трезвой жизни, и поздравил подписчиков с наступающим Новым годом, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что много лет назад увлечение алкоголем едва не стоило ему жизни, поэтому он не советует злоупотреблять алкогольными напитками даже на праздники. "В какой-то момент я понял, что слишком уж веселился. Это называлось алкоголизмом", – сказал он. 88-летний актер призвал поклонников отказаться от алкоголя. "Скоро мне исполнится 88, так что, может быть, я сделал правильный выбор. С Новым годом и счастливой жизни!" – пожелал Хопкинс. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) Ранее Энтони Хопкинс признался в изменах второй жене.

