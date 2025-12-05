#Казахстан в сравнении
Спорт

Новую премию мира ФИФА вручили президенту США Дональду Трампу

Дональду Трампу вручили новую премию ФИФА, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 00:09 Фото: flickr/Gage Skidmore
Премию мира вручили главе США Дональду Трампу во время церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ESPN, медаль и статуэтку, на которой четыре руки держат Землю, президенту вручил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Премия была учреждена в ноябре 2025 года, Трамп стал первым ее обладателем.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах – США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2027 года.

Ранее сообщалось, что футзальный "Кайрат" успешно вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
