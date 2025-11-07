#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Кэти Перри в новом клипе намекнула о причинах развода с Орландо Блумом

Кэти Перри намекнула о причинах развода с Орландо Блумом, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 00:22 Фото: Instagram/orlandobloom/katyperry
Американская певица Кэти Перри намекнула на вину актера Орландо Блума в их разводе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PageSix, артистка сняла клип к синглу на новую песню Bandaids, которые описывают причины завершения 10-летнего романа с актером.

"Дело не в том, что ты сделал. Дело в том, чего ты не сделал. Ты был рядом, но тебя не было. Я привыкла, когда ты меня подводишь. Я перепробовала все лекарства. Занизила свои ожидания. Нашла все оправдания. Истекаю кровью, истекаю кровью, истекаю кровью медленно. Пластыри на разбитом сердце", – спела Перри.

В комментариях поклонники отметили, что певице удается сохранить оптимизм, несмотря на боль от расставания:

– Поистине чудесно, что она видит в своей дочери надежду и любовь, даже когда ее сердце разбито.

– Посыл этого видео ясен. Все, что она сделала за последний год, привело к катастрофам, которые непреднамеренно причинили ей боль. Однако, борясь в одиночку на грани смерти, она вспомнила о своей дочери Дейзи (которая в этом видео изображена как настоящая маргаритка), и каким-то образом это единственное, что помогло ей выжить.

– Дэйзи спасает ее... Это так мило.

В июне 2025 года стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум вновь на грани расставания. В отношении пары в 2017 году уже был кризис. Через год после начала романа звезды расстались. Произошло это, рассказала певица в подкасте Call Her Daddy, из-за того, что у влюбленных друг на друга были совершенно разные планы. Затем они возобновили отношения, и в 2024 году Перри рассказала о расставании с актером. С тех пор оба начали регулярно ходить к психологу и выстроили правила, которые, по их словам, помогают им жить и в горе, и в радости вот уже восемь лет.

В октябре появились слухи о том, что Пэрри закрутила роман с экс-премьером Канады Джастином Трюдо.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
