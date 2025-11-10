Ранее неизвестные ученым петроглифы найдены в Национальном парке "Алтын-Эмель"

В Национальном парке "Алтын-Эмель" волонтерами ОФ “Охотники за петроглифами” были найдены рисунки, ранее не изученные археологами. Древние изображения обнаружены волонтерами недавно в ходе археологической разведки.

Петроглифы найдены в скоплении, которое носит название Танбалы Тас. Всего в Казахстане известно около 30 скоплений с таким названием, одно из самых интересных находится в Алтын-Эмеле. Оно включает в себя более 1000 рисунков и находится в одноименном ущелье гор Шолак. Петроглифы датируются от эпохи бронзы (III – I тыс. до н. э.) до этнографических времен (XVIII – XIX вв н.э.). Благодаря надзору сотрудников Национального парка, рисунки удалось сохранить от вандализма.

В дальнейшем эти изображения будут изучаться с помощью нового инструмента с использованием ИИ, разработанного экспертами Центра технологий для общества при Yandex Qazaqstan в сотрудничестве с Казахстанско-Британским техническим университетом.

Фото: фонд "Охотники за петроглифами"

Данная разработка поможет ученым создать детальное описание рисунков, определить географические координаты и исторический период, к которому они относятся. Все это необходимо для того, чтобы иметь единую базу и вести цифровой учет этих культурных памятников.

Работа этой модели была продемонстрирована представителям казахстанских медиа в ходе пресс-тура, организованного ОФ "Охотники за петроглифами" при поддержке Yandex Qazaqstan.

Представители медиасферы увидели самые интересные петроглифы Танбалы Тас, ознакомились с историей наскальной живописи Казахстана.

По словам руководителя Yandex Qazaqstan Тимура Шалекенова:

"Мы в Yandex Qazaqstan используем ИИ не только в разработке своих продуктов и сервисов, но и для решения социально важных задач. Например, наши технологии уже помогают ученым исследовать снежных барсов, сокращают нагрузку на диспетчерскую службу 103, обеспечивают цифровую доступность сервисов людям с особыми потребностями. Теперь мы можем внести свой вклад в сохранение петроглифического наследия Казахстана."

Исполнительный директор ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова отметила:

"Данное решение станет большим подспорьем для изучения и паспортизации петроглифических скоплений. Оно поможет ученым не только сэкономить время, но и минимизировать неточности, возникающие вследствие человеческого фактора. Кроме того, создание единой электронной базы петроглифического наследия Казахстана позволит более глубоко изучить отдельные скопления и их связь с другими объектами петроглифического наследия страны".

Организаторы мероприятия выражают глубокую благодарность визит-центру "Алтын-Эмель" и Фонду поддержки национальных парков Казахстана за содействие в организации мероприятия.

Национальный парк "Алтын-Эмель" включает в себя несколько петроглифических комплексов, находящихся в ущелях Танбалы Тас, Кара-Еспе, Тайгак, Теректы и частично Кызылауыз, гор Шолак. Петроглифы датируются от эпохи бронзы до этнографических времен. Особого внимания заслуживают средневековые буддийские надписи. По мнению ученых, все петроглифы парка составляют единую систему.