#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.45
596.99
6.59
Наука и технологии

Скопление петроглифов нашли казахстанские археологи

Жетысуская область, Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 05:55 Фото: Zakon.kz
Очередное скопление петроглифов нашли археологи на территории национального парка "Алтын-Эмель" в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "24kz", галерея с древними рисунками оказалась спрятанной глубоко в горах и, на первый взгляд, петроглифы можно просто не заметить. Однако игра света при солнечном освещении в течение дня очень ярко и неожиданно проявляет их для путешественника, когда перед его взором предстают групповые сцены охоты и ритуальные обряды из жизни людей, начиная с эпохи бронзы.

По словам ученых, многочисленные свидетельства говорят о том, что древний памятник представляет собой целый комплекс, в который входят некрополь, наскальные рисунки и даже жилища. Как они утверждают, главной примечательностью этого памятника является культурный слой, который свидетельствует о том, что на этом месте люди жили на протяжении четырех тысячелетий.

"Для ученых-археологов, наличие очередного уникального археопамятника на территории национального парка "Алтын-Эмель" – хороший знак. Благодаря тому, что он находится под защитой государства, его не ждет разрушение, как это стало с несколькими аналогичными скоплениями древних рисунков на территории Жетысу. В скором времени их изучат и внесут в общий список исторических достопримечательностей", – говорится в репортаже.

Собранные материалы ученые передадут Институту археологии имени Маргулана. И все артефакты, зафиксированные на территории парка "Алтын-Эмель" также передадут нацпарку.

Администрация Главного ботанического сада Алматы также поделилась своей находкой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Монеты с египетскими богами выпускает Нацбанк Казахстана
06:56, Сегодня
Монеты с египетскими богами выпускает Нацбанк Казахстана
Ранее неизвестные ученым петроглифы найдены в Национальном парке "Алтын-Эмель"
15:42, 10 ноября 2025
Ранее неизвестные ученым петроглифы найдены в Национальном парке "Алтын-Эмель"
Ножи эпохи саков нашли в Казахстане археологи
05:44, 24 июля 2025
Ножи эпохи саков нашли в Казахстане археологи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: