Скопление петроглифов нашли казахстанские археологи

Очередное скопление петроглифов нашли археологи на территории национального парка "Алтын-Эмель" в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "24kz", галерея с древними рисунками оказалась спрятанной глубоко в горах и, на первый взгляд, петроглифы можно просто не заметить. Однако игра света при солнечном освещении в течение дня очень ярко и неожиданно проявляет их для путешественника, когда перед его взором предстают групповые сцены охоты и ритуальные обряды из жизни людей, начиная с эпохи бронзы.

По словам ученых, многочисленные свидетельства говорят о том, что древний памятник представляет собой целый комплекс, в который входят некрополь, наскальные рисунки и даже жилища. Как они утверждают, главной примечательностью этого памятника является культурный слой, который свидетельствует о том, что на этом месте люди жили на протяжении четырех тысячелетий.

"Для ученых-археологов, наличие очередного уникального археопамятника на территории национального парка "Алтын-Эмель" – хороший знак. Благодаря тому, что он находится под защитой государства, его не ждет разрушение, как это стало с несколькими аналогичными скоплениями древних рисунков на территории Жетысу. В скором времени их изучат и внесут в общий список исторических достопримечательностей", – говорится в репортаже.

Собранные материалы ученые передадут Институту археологии имени Маргулана. И все артефакты, зафиксированные на территории парка "Алтын-Эмель" также передадут нацпарку.

