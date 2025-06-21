Редкий кадр для Казахстана: птенцов краснокнижной птицы нашли в парке "Алтын-Эмель"

Сотрудники Национального парка "Алтын-Эмель" обнаружили на территории Басшинского лесничества гнездо с птенцами степного орла, который занесен в Красную книгу Казахстана и считается редким и охраняемым видом птиц, сообщает Zakon.kz.

Как отметили эксперты, степной орел обычно строит гнезда в степях, полупустынях или на равнинах. Свои гнезда эти птицы иногда размещают на земле, а иногда – на высоких кустах или на камнях, выстилая их ветками, травой или шерстью животных.

"Самка обычно откладывает от одного до трех яиц. Срок насиживания – 43-45 дней. На этом этапе самка в основном высиживает яйца, а самец приносит ей пищу. Птенцы вылупляются один за другим, а не одновременно. Первый вылупившийся птенец обычно сильнее, а слабый иногда может не выжить", – рассказали в нацпарке "Алтын-Эмель".

Птенцы будут полностью оперены и готовы к вылету из гнезда примерно через 45-55 дней. Все это время родители приносят им пищу (мелких млекопитающих, птиц, рептилий). Птенцы также зависят от своих родителей в течение нескольких недель после выхода из гнезда.

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