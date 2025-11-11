Пирс Броснан через 20 лет помирился с сыном

Исполнитель роли Джеймса Бонда спустя 20 лет помирился со своим приемным сыном Кристофером, сообщает Zakon.kz.

Кристофер – сын первой жены актера Кассандры, которая умерла в 1991 году от рака. За несколько лет до этого Броснан усыновил ребенка любимой женщины и заботился о нем после ее кончины.

В начале 2000-х парень подсел на наркотики. Ни лечение, ни мольбы родных не действовали, и Пирс Бронсан принял тяжелое решение оборвать с пасынком все связи.

"Он всегда будет моим сыном, но мне пришлось сказать ему: "Уходи, выбирай сам "жизнь или смерть". Он знает, как выбраться, но не хочет. Я за него молюсь", – рассказал однажды актер.

И вот на днях папарацци сняли актера на встрече с блудным сыном. Кристоферу сейчас 52 года. Как пишут, мужчине удалось побороть зависимость и, как результат, вернуть расположение отца.

Pierce Brosnan appears to have reconciled with estranged son Christopher as the pair are seen spending time together for the first time in more than 20 years ‼️



Christopher, who was cut off by the Hollywood star after he refused to kick his drug habit, was spotted joining his… pic.twitter.com/5FXVyDXzc3 — Splash News (@SplashNews) November 10, 2025

От брака с Кассандрой у Пирса осталась еще и приемная дочь Шарлотта. Она также скончалась от онкологического заболевания, как ее мать. Заботу о маленьких детях Шарлотты, Изабелле и Лукасе, взял на себя Броснан. Изабелла выросла настоящей красавицей и сейчас время от времени сопровождает деда на кинопремьерах.

К слову, Disney снял рождественский фильм в поддержку детей, у которых нет игрушек.