Культура и шоу-бизнес

Пирс Броснан через 20 лет помирился с сыном

Пирс Броснан помирился с приемным сыном, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 06:06 Фото: Facebook/piercebrosnan
Исполнитель роли Джеймса Бонда спустя 20 лет помирился со своим приемным сыном Кристофером, сообщает Zakon.kz.

Кристофер – сын первой жены актера Кассандры, которая умерла в 1991 году от рака. За несколько лет до этого Броснан усыновил ребенка любимой женщины и заботился о нем после ее кончины.

В начале 2000-х парень подсел на наркотики. Ни лечение, ни мольбы родных не действовали, и Пирс Бронсан принял тяжелое решение оборвать с пасынком все связи.

"Он всегда будет моим сыном, но мне пришлось сказать ему: "Уходи, выбирай сам "жизнь или смерть". Он знает, как выбраться, но не хочет. Я за него молюсь", – рассказал однажды актер.

И вот на днях папарацци сняли актера на встрече с блудным сыном. Кристоферу сейчас 52 года. Как пишут, мужчине удалось побороть зависимость и, как результат, вернуть расположение отца.

От брака с Кассандрой у Пирса осталась еще и приемная дочь Шарлотта. Она также скончалась от онкологического заболевания, как ее мать. Заботу о маленьких детях Шарлотты, Изабелле и Лукасе, взял на себя Броснан. Изабелла выросла настоящей красавицей и сейчас время от времени сопровождает деда на кинопремьерах.

К слову, Disney снял рождественский фильм в поддержку детей, у которых нет игрушек.

Фото Алия Абди
Алия Абди
