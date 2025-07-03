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Культура и шоу-бизнес

Олег Газманов стихотворением поздравил сына с 44-летием

день рождения, семья, Олег и Родион Газмановы, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 16:42 Фото: Instagram/rodder13
Исполнитель хита "Морячка" Олег Газманов через социальных сети поздравил своего старшего сына с 44-летием. Музыкант разместил видеоряд из совместного выступления с Родионом под композицию "Танцуй, пока молодой", сообщает Zakon.kz.

По словам Газманова, сорок четыре – звучит очень гордо.

"Возраст немалый – почти рубежи. Пусть твои годы звучат, как аккорды. Не тормози – покоряй виражи! С днем рождения, сынок", – написал народный артист России в подписи к публикации.

К поздравлениям в комментариях присоединилась и вторая супруга Газманова. Марина Муравьёва-Газманова отметила, что Родиону все удается:

"С днем рождения тебя! Человека, который смог быть и певцом, и депутатом, и, что особенно удивительно, при этом не потерять чувство юмора. Ты наш старший, образцовый, стратегический: пример для младших, повод для гордости, и иногда для легкого семейного троллинга. Тебе все удается: и песни, и речи, и даже заседания теперь. Любим".

Сам же Родин заявил, что не чувствует себя на свои сорок четыре, потому что: "так много мне еще никогда не было".

"Счастлив ли я? Бесспорно. В связи с этим тост: пусть у нас с вами каждый день будет повод для праздника и достаточно здоровья, чтобы от праздника не отлынивать", – уточнил именинник.

Ранее известный казахстанский байер и стилист Лилия Рах рассказала, что с ней случилась неприятная история в отеле Парижа. Как оказалось, ведущая популярного шоу "Модный приговор" осталась без украшений, привезенных для работы в столицу Франции.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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