Максим Галкин представил фанатам в соцсети шпионскую мини-премьеру

Юморист Максим Галкин предложил поклонникам оценить его в роли Джеймса Бонда – популярного экранного шпиона, известного как "агент 007", сообщает Zakon.kz.

В опубликованном в Instagram ролике Галкин заговорщически оглядывается, внезапно появляется под музыку, будто ведет слежку, спасает собаку и мимикой обыгрывает сцены со снятием и надеванием очков.

"Слушай, Гарри, а сними меня, как-будто я такой "агент 007". Давай?" – ролик начинается с призыва к сыну.

В конце он обращается к подписчикам с вопросом: "Получилось?". Юмор Галкина фанаты оценили в комментариях:

– Еще как получилось!! Пора снимать фильмы!! – Блин…хочу теперь такие очки! – Меня зовут Галкин. Максим Галкин. – Oooo, новенький образ! Вы нас балуете. – Не кажется ли вам, что это стеб над нами.

Ранее Галкин опубликовал фото с Пугачёвой и взбудоражил Сеть.