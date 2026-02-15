#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
Культура и шоу-бизнес

Максим Галкин представил фанатам в соцсети шпионскую мини-премьеру

Максим Галкин удивил поклонников новым шуточным роликом, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 19:43 Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин предложил поклонникам оценить его в роли Джеймса Бонда – популярного экранного шпиона, известного как "агент 007", сообщает Zakon.kz.

В опубликованном в Instagram ролике Галкин заговорщически оглядывается, внезапно появляется под музыку, будто ведет слежку, спасает собаку и мимикой обыгрывает сцены со снятием и надеванием очков.

"Слушай, Гарри, а сними меня, как-будто я такой "агент 007". Давай?" – ролик начинается с призыва к сыну.

В конце он обращается к подписчикам с вопросом: "Получилось?". Юмор Галкина фанаты оценили в комментариях:

– Еще как получилось!! Пора снимать фильмы!!

– Блин…хочу теперь такие очки!

– Меня зовут Галкин. Максим Галкин.

– Oooo, новенький образ! Вы нас балуете.

– Не кажется ли вам, что это стеб над нами.

Ранее Галкин опубликовал фото с Пугачёвой и взбудоражил Сеть.

Елена Беляева
Елена Беляева
