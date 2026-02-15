Максим Галкин представил фанатам в соцсети шпионскую мини-премьеру
Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин предложил поклонникам оценить его в роли Джеймса Бонда – популярного экранного шпиона, известного как "агент 007", сообщает Zakon.kz.
В опубликованном в Instagram ролике Галкин заговорщически оглядывается, внезапно появляется под музыку, будто ведет слежку, спасает собаку и мимикой обыгрывает сцены со снятием и надеванием очков.
"Слушай, Гарри, а сними меня, как-будто я такой "агент 007". Давай?" – ролик начинается с призыва к сыну.
В конце он обращается к подписчикам с вопросом: "Получилось?". Юмор Галкина фанаты оценили в комментариях:
– Еще как получилось!! Пора снимать фильмы!!
– Блин…хочу теперь такие очки!
– Меня зовут Галкин. Максим Галкин.
– Oooo, новенький образ! Вы нас балуете.
– Не кажется ли вам, что это стеб над нами.
Ранее Галкин опубликовал фото с Пугачёвой и взбудоражил Сеть.
