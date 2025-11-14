#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Нарушение границ и восторг: как казахстанец вручил подарки самому улыбчивому бизнесмену из России

Николай Василенко, бизнесмен, Россия, визит в Астану , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 13:32 Фото: Instagram/nikolay_anatolievich_vasilenko
Российский бизнесмен Николай Василенко, очаровавший миллионную публику позитивным настроем, на днях прилетел в Астану. Казахстанскому энергичному блогеру Абаю Кабдрашитову удалось встретиться с "коллегой" и вручить подарок, сообщает Zakon.kz.

Кабдрашитов пробился сквозь толпу и лично передал сюрприз с объяснениями.

Так, теперь у Василенко есть кардиган с казахскими национальными узорами и шарф.

"Хочу, чтобы любовь окутывала вашу шею. Тут написано – махаббат. Переводится – любовь", – пояснил казахстанец, вручая гостю шарф.

Некоторые комментаторы посчитали такое поведение Кабдрашитова нарушением личных границ. Но большинство остались довольны.

  • Абай – огонь. Василенко – красавец, действительно улыбается и дарит позитив.
  • Абайчик рядом с ним такой маленький.
  • Я вдруг поняла, что в Казахстане только ты с ним можешь конкурировать по вайбу.

12 ноября Василенко прилетел в столицу Казахстана. Несмотря на непогоду в Астане, блогер заявил, что он счастлив оказаться в таком теплом и красивом городе.

В июле 2025 года Василенко прилетал в Алматы. Тогда владелец ресторанного бизнеса прогулялся по городу и поделился впечатлениями.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
