Нарушение границ и восторг: как казахстанец вручил подарки самому улыбчивому бизнесмену из России

Российский бизнесмен Николай Василенко, очаровавший миллионную публику позитивным настроем, на днях прилетел в Астану. Казахстанскому энергичному блогеру Абаю Кабдрашитову удалось встретиться с "коллегой" и вручить подарок, сообщает Zakon.kz.

Кабдрашитов пробился сквозь толпу и лично передал сюрприз с объяснениями.

Так, теперь у Василенко есть кардиган с казахскими национальными узорами и шарф.

"Хочу, чтобы любовь окутывала вашу шею. Тут написано – махаббат. Переводится – любовь", – пояснил казахстанец, вручая гостю шарф.

Некоторые комментаторы посчитали такое поведение Кабдрашитова нарушением личных границ. Но большинство остались довольны.

Абай – огонь. Василенко – красавец, действительно улыбается и дарит позитив.

Абайчик рядом с ним такой маленький.

Я вдруг поняла, что в Казахстане только ты с ним можешь конкурировать по вайбу.

12 ноября Василенко прилетел в столицу Казахстана. Несмотря на непогоду в Астане, блогер заявил, что он счастлив оказаться в таком теплом и красивом городе.

В июле 2025 года Василенко прилетал в Алматы. Тогда владелец ресторанного бизнеса прогулялся по городу и поделился впечатлениями.