Самый улыбчивый бизнесмен России покорил морозную Астану
Фото: Instagram/nikolay_anatolievich_vasilenko
Cамый улыбчивый бизнесмен из России Николай Василенко 12 ноября 2025 года прилетел в столицу Казахстана. Несмотря на непогоду в Астане, блогер заявил, что он счастлив оказаться в таком теплом и красивом городе, сообщает Zakon.kz.
"Астана – Казахстан – Привет! Из южного Ростова в снежную Астану. Астана – красивый, яркий, теплый, улыбчивый город. Я счастлив быть здесь!" – говорится в подписи к видео, в кадре которого можно увидеть выход Василенко из столичного аэропорта.
Также Василенко показал, как забавляется на улице, играя в снежки и делая фигуру Снежного ангела.
"Как ребенок радуюсь! Астана – снег, друзья, чудо", – описал он свои эмоции.
Кроме того, знаменитость опубликовал видео из гостиничного номера, поблагодарив казахстанцев за гостеприимство:
"Благодарю вас, мои хорошие астанчане, за этот теплый и щедрый прием! Ваш Николай-Улыбка!"
- Всегда удивляюсь и вдохновляюсь, как один человек может греть все вокруг. Добро пожаловать в Казахстан.
- В Астане никто еще так стильно зимой не одевался.
- Отлично вам провести время! Очень жаль, что не увидела вас.
- Николай, вы приехали, и даже потеплело! Теперь можно сказать, что вы – "солнышко"! И мы улыбаемся в Астане с вами.
- Я плачу и улыбаюсь от счастья! Ну что за чудо-человек появился в наших судьбах! Тут все из детства! Из жизни! Для жизни! Ведь глядя на Николая Анатольевича, понимаешь, а ведь это не так уж и сложно – быть счастливым!
- Аж в Астану захотелось. Хоть я и здесь живу. Красота, – отмечают пользователи после просмотра.
В июле 2025 года Василенко, очаровавший миллионную публику позитивным настроем, прилетал в Алматы.
Тогда владелец ресторанного бизнеса прогулялся по городу и поделился впечатлениями.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript