Культура и шоу-бизнес

Самый улыбчивый блогер и бизнесмен России признался в любви Астане

Николай Василенко, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 09:50 Фото: Instagram/nikolay_anatolievich_vasilenko
Cамый улыбчивый бизнесмен из России Николай Василенко 16 ноября 2025 года опубликовал видео со столицей Казахстана. Блогер не поскупился на комплименты городу, сообщает Zakon.kz.

Пост, наполненный любовью к Астане, Василенко опубликовал на своей странице в Instagram. Видеоряд сопровождается песней "Всем салам" группы "Ирина Кайратовна".

"Современный – урбанистический, очень красивый город. Астана это новая… юная жизнь Казахстана! Мне хорошо – мне тепло – мне радостно здесь! Душа моя и глаз радуется! Все, что я вижу – очень красиво, стильно и современно – здания, архитектура, урбанистика! Широкий бульвар и огромное небо! А казахи – добрые как Солнце, чистые как небо и гордые, как беркут! Вот и я – уже почти как настоящий казах – снимаю локальные модные тренды", – написал улыбчивый блогер.

В комментариях астанчане также признались в любви Николаю Анатольевичу:

  • Вы такой духовный человек, дай Бог вам крепкого здоровья. От вас исходит свет и любовь!
  • Добро пожаловать!
  • Мы вас тоже любим!

Cамый улыбчивый бизнесмен из России Николай Василенко прилетел в Астану 12 ноября.

Айсулу Омарова
