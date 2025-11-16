Самый улыбчивый блогер и бизнесмен России признался в любви Астане
Фото: Instagram/nikolay_anatolievich_vasilenko
Cамый улыбчивый бизнесмен из России Николай Василенко 16 ноября 2025 года опубликовал видео со столицей Казахстана. Блогер не поскупился на комплименты городу, сообщает Zakon.kz.
Пост, наполненный любовью к Астане, Василенко опубликовал на своей странице в Instagram. Видеоряд сопровождается песней "Всем салам" группы "Ирина Кайратовна".
"Современный – урбанистический, очень красивый город. Астана это новая… юная жизнь Казахстана! Мне хорошо – мне тепло – мне радостно здесь! Душа моя и глаз радуется! Все, что я вижу – очень красиво, стильно и современно – здания, архитектура, урбанистика! Широкий бульвар и огромное небо! А казахи – добрые как Солнце, чистые как небо и гордые, как беркут! Вот и я – уже почти как настоящий казах – снимаю локальные модные тренды", – написал улыбчивый блогер.
В комментариях астанчане также признались в любви Николаю Анатольевичу:
- Вы такой духовный человек, дай Бог вам крепкого здоровья. От вас исходит свет и любовь!
- Добро пожаловать!
- Мы вас тоже любим!
Cамый улыбчивый бизнесмен из России Николай Василенко прилетел в Астану 12 ноября.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript