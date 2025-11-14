#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Аида Балаева предложила единый маркетплейс для креативной индустрии Центральной Азии

Аида Балаева, министр, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 17:21 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
14 ноября 2025 года в Ташкенте состоялась первая встреча министров культуры стран Центральной Азии. В заседании приняли участие главы министерств из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также министр культуры Азербайджана – в качестве почетного гостя.

Приветствуя коллег, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что проведение первого заседания министров культуры – это важная веха в истории сотрудничества центральноазиатских стран и свидетельство осознания необходимости вывести его на качественно новый уровень.

"Сегодня перед нами стоит задача согласовать конкретные меры и инициативы, которые придадут дополнительный импульс развитию культурного пространства", – подчеркнула министр.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Аида Балаева выступила с инициативой создания Центрально-Азиатского культурного календаря: документа, который позволит систематизировать и объединить ключевые культурные события региона.

Министр также предложила запустить Платформу культурного турне Центральной Азии – механизм, который будет ежегодно обеспечивать проведение региональных гастрольных программ, выставок-ретроспектив и межрегионального кинопоказа с обязательной оцифровкой архивных фильмов.

Особое внимание было уделено развитию научного и исторического обмена.

"Было бы полезным также наладить масштабное и взаимовыгодное сотрудничество по обмену копиями архивных материалов стран Центральной Азии – научных, документальных и литературных. Со своей стороны мы готовы делиться имеющимися у нас материалами о ваших странах. Такой обмен позволит объединить усилия в изучении истории и культуры региона, восполнить существующие пробелы, открыть новые аспекты отдельных событий и оценить вклад выдающихся личностей с более полной и объективной точки зрения".Аида Балаева

Завершая выступление, министр предложила рассмотреть возможность создания единой цифровой платформы Центральной Азии – современного маркетплейса креативных индустрий, который станет пространством для продвижения ремесленников, дизайнеров, ювелиров и других представителей творческого предпринимательства.

По итогам встречи стороны подписали протокол, в котором определены основные задачи и направления дальнейшего сотрудничества.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В рамках документа стороны также согласились рассмотреть возможность создания рабочей группы по разработке "Культурного бренда Центральной Азии".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Касым-Жомарт Токаев обратился к парламентариям Центральной Азии
12:43, 10 февраля 2023
Касым-Жомарт Токаев обратился к парламентариям Центральной Азии
В Астане начался саммит "Центральная Азия – Китай"
16:20, 17 июня 2025
В Астане начался саммит "Центральная Азия – Китай"
Ерлан Кошанов: Центральная Азия как единый регион переживает новый этап развития
17:08, 14 октября 2024
Ерлан Кошанов: Центральная Азия как единый регион переживает новый этап развития
