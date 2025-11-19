#АЭС в Казахстане
Право

Страны Центральной Азии договорились о взаимном признании дипломов о высшем образовании

дипломы о высшем образовании, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 09:18 Фото: gov.kz
Правительство РК от 12 ноября 2025 года одобрило Соглашение между правительством Казахстана, Кабинетом министров Кыргызстана, правительством Таджикистана, правительством Туркменистана и правительством Узбекистана о взаимном признании документов о высшем образовании, сообщает Zakon.kz.

"Стороны признают документы об окончании высших образовательных организаций (дипломы), выданные аккредитованными в установленном национальным законодательством порядке высшими образовательными организациями государств сторон", - говорится в соглашении.

Также говорится, что стороны в целях обеспечения гарантии качества в своих системах высшего образования признают документы о высшем образовании, полученные в государствах сторон, если квалификация, подтвержденная данными документами, соответствует общим требованиям, предъявляемым к системе высшего образования.

Отказ в признании документа допускается только в случае, если будут доказаны существенные различия между требованиями, предъявляемыми к системе высшего образования.

Указывается, что Республика Узбекистан, Кыргызская Республика, Туркменистан и Республика Таджикистан признают дипломы, выданные высшими учебными заведениями государств сторон, как документы, предоставляющие право в соответствии с указанными в них направлениями подготовки, специальностью и квалификацией на осуществление профессиональной деятельности, прохождение стажировки и продолжение обучения.

Казахстан признает дипломы, выданные высшими учебными заведениями государств сторон, входящими в топ-1000 мировых рейтингов Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS), Times Higher Education (THE) и Academic Ranking of World Universities (ARWU), как документы, предоставляющие право в соответствии с указанными в них направлениями подготовки, специальностью и квалификацией на осуществление профессиональной деятельности, прохождение стажировки и продолжение обучения.

В признании документов об образовании может быть отказано в случаях, если:

  • документы не были представлены в установленной форме, а также не предоставлены заверенные копии;
  • отсутствуют приложения к диплому;
  • в документах обнаружены несоответствия или противоречия, касающиеся данных о программе, сроках или результатах обучения;
  • подлинность диплома не подтверждается высшей образовательной организацией, выдавшей данный документ.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
Ошибка в тексте: