Страны Центральной Азии договорились о взаимном признании дипломов о высшем образовании
"Стороны признают документы об окончании высших образовательных организаций (дипломы), выданные аккредитованными в установленном национальным законодательством порядке высшими образовательными организациями государств сторон", - говорится в соглашении.
Также говорится, что стороны в целях обеспечения гарантии качества в своих системах высшего образования признают документы о высшем образовании, полученные в государствах сторон, если квалификация, подтвержденная данными документами, соответствует общим требованиям, предъявляемым к системе высшего образования.
Отказ в признании документа допускается только в случае, если будут доказаны существенные различия между требованиями, предъявляемыми к системе высшего образования.
Указывается, что Республика Узбекистан, Кыргызская Республика, Туркменистан и Республика Таджикистан признают дипломы, выданные высшими учебными заведениями государств сторон, как документы, предоставляющие право в соответствии с указанными в них направлениями подготовки, специальностью и квалификацией на осуществление профессиональной деятельности, прохождение стажировки и продолжение обучения.
Казахстан признает дипломы, выданные высшими учебными заведениями государств сторон, входящими в топ-1000 мировых рейтингов Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS), Times Higher Education (THE) и Academic Ranking of World Universities (ARWU), как документы, предоставляющие право в соответствии с указанными в них направлениями подготовки, специальностью и квалификацией на осуществление профессиональной деятельности, прохождение стажировки и продолжение обучения.
В признании документов об образовании может быть отказано в случаях, если:
- документы не были представлены в установленной форме, а также не предоставлены заверенные копии;
- отсутствуют приложения к диплому;
- в документах обнаружены несоответствия или противоречия, касающиеся данных о программе, сроках или результатах обучения;
- подлинность диплома не подтверждается высшей образовательной организацией, выдавшей данный документ.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.