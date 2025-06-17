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Политика

В Астане начался саммит "Центральная Азия – Китай"

Саммит &quot;Центральная Азия - Китай&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 16:20 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 17 июня 2025 года, в Астане проходит важное международное событие – второй саммит "Центральная Азия – Китай". В нем принимают участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Китая, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с приветственным словом, отметил, что первый саммит "Центральная Азия – Китай", состоявшийся два года назад в историческом городе Сиань, положил начало динамичному развитию региональной цивилизации в новом формате.

"Сегодня в музее Сианьского созидания мы нацелены на укрепление взаимного коммерческого сотрудничества и придание импульса всестороннему взаимодействию и подвижности. В рамках саммита нам предстоит обсудить перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам", – сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в Астану прилетели президенты Кыргызстана и Туркменистана – Садыр Жапаров и Сердар Бердымухамедов. Позже стало известно, что в Астану также прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

16 июня 2025 года в Казахстан с визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Его в аэропорту Астаны торжественно встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Позднее прошли переговоры, по итогам которых было подписано 24 межправительственных и межведомственных документа.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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