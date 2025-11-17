#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
522.19
606.42
6.47
Культура и шоу-бизнес

Сарайшык – перекресток Востока и Запада

Атырау , фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 18:23 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В Атырау начал работу международный научный симпозиум "Сарайшык – перекресток Востока и Запада: история и культура Великой степи" с участием представителей международной организации ТЮРКСОЙ, отечественных и зарубежных ученых, археологов, историков, специалистов музейного дела и краеведов.

В первой половине дня состоялась церемония открытия симпозиума и пленарное заседание. Вице-министр культуры и информации Айбек Сыздыков зачитал поздравительную речь министра культуры и информации Аиды Балаевой. 

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в статье "Мәдениеті озық елдің рухы биік", опубликованной в газете "Egemen Qazaqstan", отметил, что городище Сарайшык представляет особый интерес для исследователей, и подчеркнул необходимость проведения модернизации. Городок Сарайшык – это зеркало глубокой истории нашего народа. Средневековый город соединил Восток и Запад и оставил неизгладимый след в истории мировой цивилизации как крупный политико-экономический и культурный центр вдоль Великого Шелкового пути. Поэтому его изучение и модернизация – важный вопрос не только для Казахстана, но и для всего тюркского мира и международного сообщества", – озвучил текст вице-министр.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Как продолжил зачитывать сообщение Аиды Балаевой вице-министр, расположенный на берегу реки Жайык древний город Сарайшык – один из важнейших исторических центров, соединяющих Восток и Запад, различные цивилизации и культуры. Этот священный дом на протяжении веков был свидетелем истории Великой степи и стал ядром политико-экономической и духовной жизни на евразийском пространстве.

"Международное сотрудничество необходимо для успешной реализации работ по возрождению Сарайшыка, ставшего столицей Джучи Улуса, Ногайской орды и Казахского ханства. Сарайшык – это наша золотая сокровищница в истории нашего народа, наш духовный столб. Его сохранение, исследование, модернизация – наш общий и священный долг", – зачитал текст вице-министр.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев от лица главы региона пожелал успешной работы симпозиума и рассказал о проводимой акиматом области работе по сохранению и возрождению исторического памятника Сарайшык.

"Для защиты городища Сарайшык от разлива реки Жайык построена защитная дамба протяженностью 1,5 км, высотой 3,6 метра. Кроме того, ведутся работы по другим средневековым памятникам – городку Актобе-Лаэти. В настоящее время территория городка оцеплена, в следующем году планируется проведение научно-исследовательских, реставрационных и музейных работ. Уникальный исторический памятник караван-сарай "Таскешу", расположенный вдоль средневекового караванного пути между Сарайшыком и Хиуа, также был изучен, подготовлена научная документация для реставрации. Уверен, что научные доклады, отзывы и исследования, представляемые в рамках симпозиума, откроют новые грани культурных, исторических, археологических ценностей Сарайшыка. Кроме того, эта встреча – отличная возможность для укрепления международного сотрудничества, изучения нашей общей истории", – сообщил Жасулан Бисембиев.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На открытии симпозиума для участников была представлена выставка уникальных археологических находок, обнаруженных в результате раскопок, проведенных в 2023–2024 годах на курганах Карабау-2, Каракудук-1 и Каракудук-2.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Во второй половине дня в Центре имени Абая пройдут секционные заседания.

Во вторник участники симпозиума посетят село Сарайшык Махамбетского района и побывают в государственном историко-культурном музее-заповеднике "Сарайшык". Ознакомятся с деятельностью визит-центра, с ходом раскопок и реставрационных работ на месте средневекового городища, а также получат информацию о перспективах и историко-культурном значении данного объекта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Суд принял решение по делу о разводе Самойловой и Джигана
13:38, Сегодня
Суд принял решение по делу о разводе Самойловой и Джигана
"Красиво и мурашки": младший брат Димаша Кудайбергена показал магию концерта в Берлине
13:03, Сегодня
"Красиво и мурашки": младший брат Димаша Кудайбергена показал магию концерта в Берлине
Ведущий "Zamandas" впервые стал отцом
10:08, Сегодня
Ведущий "Zamandas" впервые стал отцом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: