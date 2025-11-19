#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Димаш и Астана: в британском издании рассказали о столице Казахстана

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 08:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На днях в британском издании Wanderlust вышла статья о столице Казахстана, в которой выступления Димаша Кудайбергена назвали магнитами для путешественников, сообщает Zakon.kz.

Издание выходит в свет с 1993 года, пишет о путешествиях, культуре и природе. Оно имеет большой тираж среди британских туристических изданий.

В статье об Астане издание раскрывает красоту современной архитектуры и дизайна города, делится интересными маршрутами путешествий, рассказывает о самых атмосферных местах столицы. У статьи длинное название – "Откройте для себя современный дух Астаны – креативной столицы Казахстана". Сам материал также объемный и состоит из нескольких частей.

Раздел, посвященный творческой сфере, начинается с творчества народного артиста Димаша Кудайбергена.

"Если архитектура Астаны является самым видимым выражением культуры города, то ее нематериальное наследие не менее ярко – и лучше всего это демонстрирует феномен Димаша Кудайбергена, посла по туризму Казахстана. Его концерты собирают поклонников со всего мира и вдохновляют их на поездки в страну. Его вокальный диапазон составляет более шести октав (примерно C2–D8), достигая свисткового регистра. Благодаря регулярным гастролям и особым проектам его выступления становятся настоящими культурными "магнитами" для путешественников", – говорится в публикации.

30 ноября в рамках фестиваля "The Pyramids Echo", который пройдет в Гизе, Димаш даст сольный двухчасовой концерт.

Фото Алия Абди
Алия Абди
