#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.14
607.79
6.46
Культура и шоу-бизнес

Новый континент, новые эмоции: Димаш Кудайберген впервые покоряет Африку

Димаш Кудайберген, артист, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 18:06 Фото: dimashnews.com
30 ноября 2025 года в рамках фестиваля "The Pyramids Echo", который пройдет в Гизе, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген даст сольный двухчасовой концерт, сообщает Zakon.kz.

Перед первым выступлением в Египте музыкант ответил на вопросы организаторов фестиваля.

Так, на вопрос о том, чувствует ли он связь между историей и настоящим, между Казахстаном и Египтом, Кудайберген заявил, что настоящее не может существовать без прошлого.

"Я из Казахстана, из города Актобе. Меня воспитывали не только родители, но и бабушки с дедушками. С детства я, моя младшая сестра и брат слышали много историй о наших традициях. Старшие учили нас значению пословиц и поговорок, а мудрость прошлого передавалась нам через музыку – через песни и кюи, традиционные произведения для домбры, кобыза и других наших национальных инструментов. Наша страна, как и Египет, имеет древнюю историю, но движется вперед вместе с современным миром. Так что да, я чувствую особую связь между нашими народами".Димаш Кудайберген

Исполнитель также уточнил, что находится в Египте впервые:

"К сожалению, я никогда не был здесь даже как турист. Так что я очень счастлив быть здесь сейчас и представлять культуру моей страны на этом фестивале".

В продолжении, как отмечено в издании Dimashnews.com, Кудайберген ответил на вопрос о том, какую роль играет музыка в сближении людей и культур.

"Просто придите на один из моих концертов в любой точке мира – в Казахстане, Европе или Америке. Вы увидите людей из разных стран, сидящих вместе, поющих на разных языках, – китайские фанаты поют на русском, испанские – на французском, и все поют на казахском. Моя удивительная семья Dears – лучшее доказательство того, что музыка связывает сердца без всяких слов".Димаш Кудайберген

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 18:06
"Красиво и мурашки": младший брат Димаша Кудайбергена показал магию концерта в Берлине

Мы также писали, что перед сольным концертом в Лондоне Димаш Кудайберген дал интервью британскому изданию The Upcoming. Певец рассказал о туре Stranger, о своем творческом пути, о казахских корнях и о том, как музыка объединяет Восток и Запад.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Димаш Кудайберген впервые даст сольный концерт в Испании на легендарной Олимпийской арене
12:51, 08 ноября 2025
Димаш Кудайберген впервые даст сольный концерт в Испании на легендарной Олимпийской арене
Димаш Кудайберген заявил о сольном концерте
03:20, 26 августа 2025
Димаш Кудайберген заявил о сольном концерте
Димаш Кудайберген прилетел в Нью-Йорк: кто и как встретил всемирно известного казахстанца
11:31, 03 октября 2025
Димаш Кудайберген прилетел в Нью-Йорк: кто и как встретил всемирно известного казахстанца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: