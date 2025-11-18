Новый континент, новые эмоции: Димаш Кудайберген впервые покоряет Африку

30 ноября 2025 года в рамках фестиваля "The Pyramids Echo", который пройдет в Гизе, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген даст сольный двухчасовой концерт, сообщает Zakon.kz.

Перед первым выступлением в Египте музыкант ответил на вопросы организаторов фестиваля.

Так, на вопрос о том, чувствует ли он связь между историей и настоящим, между Казахстаном и Египтом, Кудайберген заявил, что настоящее не может существовать без прошлого.

"Я из Казахстана, из города Актобе. Меня воспитывали не только родители, но и бабушки с дедушками. С детства я, моя младшая сестра и брат слышали много историй о наших традициях. Старшие учили нас значению пословиц и поговорок, а мудрость прошлого передавалась нам через музыку – через песни и кюи, традиционные произведения для домбры, кобыза и других наших национальных инструментов. Наша страна, как и Египет, имеет древнюю историю, но движется вперед вместе с современным миром. Так что да, я чувствую особую связь между нашими народами". Димаш Кудайберген

Исполнитель также уточнил, что находится в Египте впервые:

"К сожалению, я никогда не был здесь даже как турист. Так что я очень счастлив быть здесь сейчас и представлять культуру моей страны на этом фестивале".

В продолжении, как отмечено в издании Dimashnews.com, Кудайберген ответил на вопрос о том, какую роль играет музыка в сближении людей и культур.

"Просто придите на один из моих концертов в любой точке мира – в Казахстане, Европе или Америке. Вы увидите людей из разных стран, сидящих вместе, поющих на разных языках, – китайские фанаты поют на русском, испанские – на французском, и все поют на казахском. Моя удивительная семья Dears – лучшее доказательство того, что музыка связывает сердца без всяких слов". Димаш Кудайберген

Мы также писали, что перед сольным концертом в Лондоне Димаш Кудайберген дал интервью британскому изданию The Upcoming. Певец рассказал о туре Stranger, о своем творческом пути, о казахских корнях и о том, как музыка объединяет Восток и Запад.