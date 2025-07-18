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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген едет в Кыргызстан

Димаш Кудайберген выступит в Чолпон-Ате, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 08:51 Фото: Х/dimash_official
Казахстанский исполнитель с мировым именем Димаш Кудайберген готовится к выступлению в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

22 июля кумир нескольких миллионов людей выступит в Чолпон-Ате.

Именно там пройдет IV Международный фестиваль исполнителей "Мейкин Азия". Ожидается выступление исполнителей из более чем 25 стран мира.

"Димаш станет яркой кульминацией этого грандиозного музыкального праздника!" – предвкушают феерическое выступление казахстанца организаторы.

На этом же фестивале выступит башкирская группа Ay Yola, которая сегодня выпустила новый клип.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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