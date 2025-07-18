Димаш Кудайберген едет в Кыргызстан
Фото: Х/dimash_official
Казахстанский исполнитель с мировым именем Димаш Кудайберген готовится к выступлению в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.
22 июля кумир нескольких миллионов людей выступит в Чолпон-Ате.
Именно там пройдет IV Международный фестиваль исполнителей "Мейкин Азия". Ожидается выступление исполнителей из более чем 25 стран мира.
"Димаш станет яркой кульминацией этого грандиозного музыкального праздника!" – предвкушают феерическое выступление казахстанца организаторы.
На этом же фестивале выступит башкирская группа Ay Yola, которая сегодня выпустила новый клип.
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