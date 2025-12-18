Димаш Кудайберген получил новое звание, далекое от сцены
Фото: Instagram/КазНМУ
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген стал профессором, сообщает Zakon.kz.
17 декабря 2025 года в Казахском Национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова (КазНМУ) артист встретился со студентами и коллективом университета.
"В рамках мероприятия ректор КазНМУ Марат Шоранов присвоил Димашу Кудайбергену звание Почетного профессора КазНМУ в знак признания его вклада в развитие культуры, духовное воспитание молодежи и продвижение имиджа Казахстана на международной арене", – говорится в публикации университета.
Димаш, обращаясь к студентам-медикам, отметил сложность и высокую ответственность выбранного ими профессионального пути:
"Вы выбрали очень непростую дорогу. Медицина – это сфера, которая не прощает ошибок. Здесь всегда нужно быть в постоянном поиске, работать над собой и учиться. Я считаю, что настоящие звезды – это врачи. Это люди, которые каждый день спасают человеческие жизни".
Ранее сообщалось, что телеканал "Qazaqstan" выпустил телевизионную версию концерта Димаша Кудайбергена "Stranger".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript