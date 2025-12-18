#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген получил новое звание, далекое от сцены

певец Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 09:32 Фото: Instagram/КазНМУ
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген стал профессором, сообщает Zakon.kz.

17 декабря 2025 года в Казахском Национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова (КазНМУ) артист встретился со студентами и коллективом университета.

"В рамках мероприятия ректор КазНМУ Марат Шоранов присвоил Димашу Кудайбергену звание Почетного профессора КазНМУ в знак признания его вклада в развитие культуры, духовное воспитание молодежи и продвижение имиджа Казахстана на международной арене", – говорится в публикации университета.

Димаш, обращаясь к студентам-медикам, отметил сложность и высокую ответственность выбранного ими профессионального пути:

"Вы выбрали очень непростую дорогу. Медицина – это сфера, которая не прощает ошибок. Здесь всегда нужно быть в постоянном поиске, работать над собой и учиться. Я считаю, что настоящие звезды – это врачи. Это люди, которые каждый день спасают человеческие жизни".

Ранее сообщалось, что телеканал "Qazaqstan" выпустил телевизионную версию концерта Димаша Кудайбергена "Stranger".

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
