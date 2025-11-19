Арман Давлетяров вспомнил свое боксерское прошлое после одной встречи в Астане

Медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров приехал в Астану, где вспомнил свое спортивное прошлое, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram экс-гендиректор Муз-ТВ 19 ноября опубликовал пост с боксерами-близнецами Айбеком и Нурбеком Оралбай.

"Иногда жизнь дарит встречи, которые напоминают о собственном пути. Вчера в Астане я познакомился с двумя выдающимися боксерами-близнецами @oralbay_aibek @oralbay_nurbek, которые уже сейчас пишут историю нашего спорта. Когда-то я сам выходил на ринг, выступал за "Трудовые резервы" Москвы, участвовал в чемпионатах. Поэтому бокс для меня – не просто зрелище, а часть моего характера и воспитания. И каждый раз, видя, как наши казахстанские спортсмены поднимаются все выше, я испытываю особую гордость", – написал Давлетяров.

Он отметил, что братья Оралбай – настоящие самородки, трудолюбивые, скромные, сосредоточенные на цели.

"Уверен, впереди у них большие победы, которые еще сильнее прославят Казахстан и вдохновят молодежь. Желаю им крепкого здоровья, устойчивости духа и уверенного пути к самым высоким вершинам. Буду следить и болеть от всего сердца. Алга, Казахстан!" – добавил медиаменеджер.

Ранее 55-летний Арман Давлетяров призвал своих подписчиков заботиться о родителях, пока они живы.