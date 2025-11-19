#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
521.01
603.43
6.42
Культура и шоу-бизнес

Арман Давлетяров вспомнил свое боксерское прошлое после одной встречи в Астане

Давлетяров Арман и братья Оралбай, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 17:59 Фото: Instagram/arman_dav
Медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров приехал в Астану, где вспомнил свое спортивное прошлое, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram экс-гендиректор Муз-ТВ 19 ноября опубликовал пост с боксерами-близнецами Айбеком и Нурбеком Оралбай.

"Иногда жизнь дарит встречи, которые напоминают о собственном пути. Вчера в Астане я познакомился с двумя выдающимися боксерами-близнецами @oralbay_aibek @oralbay_nurbek, которые уже сейчас пишут историю нашего спорта. Когда-то я сам выходил на ринг, выступал за "Трудовые резервы" Москвы, участвовал в чемпионатах. Поэтому бокс для меня – не просто зрелище, а часть моего характера и воспитания. И каждый раз, видя, как наши казахстанские спортсмены поднимаются все выше, я испытываю особую гордость", – написал Давлетяров.

Он отметил, что братья Оралбай – настоящие самородки, трудолюбивые, скромные, сосредоточенные на цели.

"Уверен, впереди у них большие победы, которые еще сильнее прославят Казахстан и вдохновят молодежь. Желаю им крепкого здоровья, устойчивости духа и уверенного пути к самым высоким вершинам. Буду следить и болеть от всего сердца. Алга, Казахстан!" – добавил медиаменеджер.

Ранее 55-летний Арман Давлетяров призвал своих подписчиков заботиться о родителях, пока они живы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Арман Давлетяров приехал в Алматы и похвастался знанием казахского языка
10:32, 28 августа 2024
Арман Давлетяров приехал в Алматы и похвастался знанием казахского языка
Арман Давлетяров поделился самым ценным
10:18, 29 ноября 2024
Арман Давлетяров поделился самым ценным
Арман Давлетяров высказался о том, что не сам выбрал жену
14:05, 22 августа 2024
Арман Давлетяров высказался о том, что не сам выбрал жену
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: