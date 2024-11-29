Арман Давлетяров поделился самым ценным

Казахстанский и российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров опубликовал видео с молитвой его мамы, сообщает Zakon.kz.

29 ноября 2024 года в Instagram он написал, что это самое ценное.

"Сегодня хочу поделиться с вами самым ценным – молитвой моей мамы. В ее словах – вся мудрость, любовь и свет, которые она дарила нам всю свою жизнь. Она просит Всевышнего о мире, счастье и добре для своих детей, внуков и всех людей вокруг. И я понимаю, насколько важно успеть получить это благословение, пока мама рядом. Вход в рай находится у ног матери. Нет ничего важнее ее довольства, ее улыбки, ее покоя. Если у вас есть возможность, сделайте ее счастливой – словами, заботой, вниманием. Говорите, насколько она важна для вас, носите ее на руках, дарите тепло, пока есть возможность. Цените своих матерей при жизни. Пусть их молитвы будут оберегом для нас. Пусть мы станем причиной их гордости и радости", – написал Давлетяров.

Мама Давлетярова скончалась в 2022 году. После ее смерти он объявил, что отдаст отчий дом, в котором родился, под строительство мечети.

Давлетяров периодически выкладывает в своих соцсетях архивные кадры с мамой. По его словам, боль утраты никогда не утихает.