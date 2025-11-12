#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Не откладывайте": многодетный Арман Давлетяров о главном в семье

силуэты, объятия, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 14:29 Фото: pixabay
Ведущий казахстанского канала Jibek Joly TV Арман Давлетяров продолжает серию философских размышлений. На этот раз 55-летний медиаменеджер призвал заботиться о родителях, пока они живы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, жизнь устроена весьма интересно.

"Мы взрослеем, становимся сильнее, увереннее, принимаем решения, строим планы… а в какой-то момент вдруг обнаруживаем, что самые важные люди – те, с кого все началось, становятся все тише в нашей суете. Не потому что они изменились. А потому что мы слишком торопимся", – отмечает отец пятерых детей.

Давлетяров подчеркивает, что родители – это не про быт и не про обязанности.

"Это про внутренний фундамент, который невозможно построить заново. Если он однажды исчезает, ты начинаешь понимать, насколько много в твоей жизни держалось именно на их тихой поддержке, их присутствии, их простой, человеческой любви". Арман Давлетяров

Блогер призывает "не откладывать" тепло на завтра.

"Позвоните. Сядьте рядом, пусть даже на пять минут. Подарите им то внимание, которое для них значит гораздо больше, чем вы можете представить. Мы много работаем, мечтаем, строим… но все это имеет смысл только тогда, когда мы помним свои корни. Потому что однажды вы можете оказаться в той же точке, что и я: когда все есть, кроме тех, кому так хочется рассказать, что вы смогли, что справились, что стали сильнее. Берегите. Лелейте. Балуйте – пока есть возможность. Это не жест доброты – это инвестиция в вашу же душу, в ту самую опору, на которой держится вся ваша жизнь".Арман Давлетяров

Ранее народный артист России Олег Газманов выступил с важным обращением к многочисленной аудитории. Исполнитель хита "Мои ясные дни" заявил о мошенниках, прикрывающихся его именем.

