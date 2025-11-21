#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.19
597.32
6.43
Культура и шоу-бизнес

Меган Маркл вызвала волну критики после появления на обложке журнала

Меган Маркл на обложке Harper's Bazaar , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 08:33 Фото: Instagram/harpersbazaarus
20 ноября Меган Маркл стала героиней обложки зимнего номера американского Harper’s Bazzar и вызвала волну критики в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Меган Маркл стала героиней обложки зимнего номера американского Harper’s Bazzar. За фото отвечал Малик Бодиан. На обложке Меган в подиумном Dior Джонатана Андерсона. Появление Маркл ожидаемо вызвало волну критики в соцсетях.

Фанаты Букингемского дворца не могут ей забыть все, что она сделала. Также всех возмутил вынос на обложку ее титула "герцогиня Сассекская".

"От королевской семьи Маркл сбежала, на все правила и традиции плевала, а вот титулом, который и продает ее имя, пользуется. Конечно, подпись "бывшая актриса" на обложке не так эффектно смотрится", – гневно отметили в комментариях.
Меган Маркл на обложке Harper's Bazaar , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 08:33

Фото: Instagram/harpersbazaarus

Также читатели журнала обратили внимание на то, что для Меган сделали очень скучное фото, несмотря на подиумный жакет от Dior Джонатана Андерсона.

"Меган, пора определиться: крестик или трусы. Если уж сбежала из дворца, то не подписывайся герцогиней Сассекской", – не унимались возмущенные читатели.

Что касается самой публикации, то герцогиня поделилась опытом материнства, жизни в браке и поиске собственного пути.

В Америке, где сейчас проживают герцог и герцогиня Сассекские, к McDonald's с просьбой обратился сам Дональд Трамп.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Наоми Осака появилась на обложке модного журнала
07:44, 18 декабря 2024
Наоми Осака появилась на обложке модного журнала
Вышел трейлер нового сезона шоу Меган Маркл, который раскритиковали не глядя
08:52, 15 августа 2025
Вышел трейлер нового сезона шоу Меган Маркл, который раскритиковали не глядя
Меган Маркл показала подросших детей
05:30, 08 марта 2025
Меган Маркл показала подросших детей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: