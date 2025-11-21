Меган Маркл вызвала волну критики после появления на обложке журнала

20 ноября Меган Маркл стала героиней обложки зимнего номера американского Harper’s Bazzar и вызвала волну критики в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Меган Маркл стала героиней обложки зимнего номера американского Harper’s Bazzar. За фото отвечал Малик Бодиан. На обложке Меган в подиумном Dior Джонатана Андерсона. Появление Маркл ожидаемо вызвало волну критики в соцсетях.

Фанаты Букингемского дворца не могут ей забыть все, что она сделала. Также всех возмутил вынос на обложку ее титула "герцогиня Сассекская".

"От королевской семьи Маркл сбежала, на все правила и традиции плевала, а вот титулом, который и продает ее имя, пользуется. Конечно, подпись "бывшая актриса" на обложке не так эффектно смотрится", – гневно отметили в комментариях.

Фото: Instagram/harpersbazaarus

Также читатели журнала обратили внимание на то, что для Меган сделали очень скучное фото, несмотря на подиумный жакет от Dior Джонатана Андерсона.

"Меган, пора определиться: крестик или трусы. Если уж сбежала из дворца, то не подписывайся герцогиней Сассекской", – не унимались возмущенные читатели.

Что касается самой публикации, то герцогиня поделилась опытом материнства, жизни в браке и поиске собственного пути.

В Америке, где сейчас проживают герцог и герцогиня Сассекские, к McDonald's с просьбой обратился сам Дональд Трамп.