Меган Маркл вызвала волну критики после появления на обложке журнала
Меган Маркл стала героиней обложки зимнего номера американского Harper’s Bazzar. За фото отвечал Малик Бодиан. На обложке Меган в подиумном Dior Джонатана Андерсона. Появление Маркл ожидаемо вызвало волну критики в соцсетях.
Фанаты Букингемского дворца не могут ей забыть все, что она сделала. Также всех возмутил вынос на обложку ее титула "герцогиня Сассекская".
"От королевской семьи Маркл сбежала, на все правила и традиции плевала, а вот титулом, который и продает ее имя, пользуется. Конечно, подпись "бывшая актриса" на обложке не так эффектно смотрится", – гневно отметили в комментариях.
Фото: Instagram/harpersbazaarus
Также читатели журнала обратили внимание на то, что для Меган сделали очень скучное фото, несмотря на подиумный жакет от Dior Джонатана Андерсона.
"Меган, пора определиться: крестик или трусы. Если уж сбежала из дворца, то не подписывайся герцогиней Сассекской", – не унимались возмущенные читатели.
Что касается самой публикации, то герцогиня поделилась опытом материнства, жизни в браке и поиске собственного пути.
