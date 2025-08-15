#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Вышел трейлер нового сезона шоу Меган Маркл, который раскритиковали не глядя

Выходит второй сезон кулинарного шоу Меган Маркл, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 08:52 Фото: Sony Pictures Television
13 августа Netflix выпустил трейлер второго сезона кулинарного шоу Меган Маркл, который сразу же столкнулся с волной критики, сообщает Zakon.kz.

Премьера шоу "С любовью, Меган" состоится 26 августа, передает Netflix. Вместе с Маркл на кухне появятся шеф-повара, блогеры, писатели и актеры. В шоу будет восемь эпизодов.

Под видео на YouTube уже более четырех тысяч комментариев. Большинство из них негативные, особенно пользователи осуждают участие в шоу модели Крисси Тайген. Некоторые говорят, что даже не смотрели ролик, а сразу перешли читать комментарии.

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм не пригласил семью на годовщину своей свадьбы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
