Вышел трейлер нового сезона шоу Меган Маркл, который раскритиковали не глядя

13 августа Netflix выпустил трейлер второго сезона кулинарного шоу Меган Маркл, который сразу же столкнулся с волной критики, сообщает Zakon.kz.

Премьера шоу "С любовью, Меган" состоится 26 августа, передает Netflix. Вместе с Маркл на кухне появятся шеф-повара, блогеры, писатели и актеры. В шоу будет восемь эпизодов.

Под видео на YouTube уже более четырех тысяч комментариев. Большинство из них негативные, особенно пользователи осуждают участие в шоу модели Крисси Тайген. Некоторые говорят, что даже не смотрели ролик, а сразу перешли читать комментарии.

