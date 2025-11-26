"Самая сильная женщина в мире" оказалась мужчиной

20-23 ноября 2025 года состоялся конкурс World’s Strongest Woman ("Самая сильная женщина мира"). Обладательницей этого титула стала Джемми Букер, сообщает Zakon.kz.

Однако спустя несколько дней история получила интересное продолжение: американка была дисквалифицирована.

Как заявили организаторы, Букер нарушила основные правила конкурса, согласно которым спортсмены должны соревноваться в категории, соответствующей их биологическому полу при рождении.

"Оказалось, что спортсменка, которая биологически является мужчиной, а теперь идентифицирует себя как женщина, участвовала в соревнованиях в женской категории. Официальные представители Strongman не знали об этом факте до начала соревнований, и мы начали срочное расследование. Учитывая это, мы дисквалифицировали данного спортсмена", – говорится в релизе организации.

Теперь обладательницей титула станет британка Андреа Томпсон, которая изначально была второй.

Стоит отметить, что в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. 6 февраля он подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях.