#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Мир

"Самая сильная женщина в мире" оказалась мужчиной

Джемми Букер, спорстмен, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 16:56 Фото: Facebook/Jammie Booker
20-23 ноября 2025 года состоялся конкурс World’s Strongest Woman ("Самая сильная женщина мира"). Обладательницей этого титула стала Джемми Букер, сообщает Zakon.kz.

Однако спустя несколько дней история получила интересное продолжение: американка была дисквалифицирована.

Как заявили организаторы, Букер нарушила основные правила конкурса, согласно которым спортсмены должны соревноваться в категории, соответствующей их биологическому полу при рождении.

"Оказалось, что спортсменка, которая биологически является мужчиной, а теперь идентифицирует себя как женщина, участвовала в соревнованиях в женской категории. Официальные представители Strongman не знали об этом факте до начала соревнований, и мы начали срочное расследование. Учитывая это, мы дисквалифицировали данного спортсмена", – говорится в релизе организации.

Теперь обладательницей титула станет британка Андреа Томпсон, которая изначально была второй.

Стоит отметить, что в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. 6 февраля он подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы запускают новый автобусный маршрут до Медеу
17:07, Сегодня
В Алматы запускают новый автобусный маршрут до Медеу
Британка стала самой молодой женщиной, покорившей 14 высочайших вершин мира
05:40, 16 октября 2024
Британка стала самой молодой женщиной, покорившей 14 высочайших вершин мира
Названа самая влиятельная женщина в мире
07:41, 06 декабря 2023
Названа самая влиятельная женщина в мире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: