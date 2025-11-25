#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Культура и шоу-бизнес

Асель Садвакасова рассказала о тяжелой утрате в жизни

Асель Садвакасова, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 14:07 Фото: Instagram/asselsadvakassova
Казахстанская актриса Асель Садвакасова поделилась печальной новостью о смерти близкой подруги. Свои переживания она описала на личной странице, сообщает Zakon.kz.

По словам блогера, ее подруга внезапно заболела. У нее оказалась онкология.

"Мы все понимали, но к такому, оказывается, невозможно подготовиться. Ей было всего 43 года. Переписываюсь с ее родными и близкими. Все до сих пор в шоке, и, я думаю, мы все пока в отрицании происходящего. В голове пока не укладывается – как же так", – пишет она.

Садвакасова отмечает, что впервые проживает такой опыт потери близкого человека.

"Это оказалось очень больно и страшно. Особенно больно осознавать, что 5 прекрасных деток остались без мамы. И страшно от реальности, что когда-то наступит тот день, когда тебя так же не станет в этом мире и твоих любимых людей тоже. Хочется мечтать, чтобы это произошло, когда все будут в глубокой старости, но только одному Богу известно, когда это произойдет".Асель Садвакасова

Ранее российская исполнительница хита "На Титанике" Лолита Милявская провела сольный концерт и поделилась впечатлениями с многочисленными поклонниками.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Асель Садвакасова рассказала о переезде в Дубай
03:27, 24 октября 2023
Асель Садвакасова рассказала о переезде в Дубай
Актриса Асель Садвакасова раскрыла имя любимого
14:16, 21 апреля 2023
Актриса Асель Садвакасова раскрыла имя любимого
Фотосессию Асель Садвакасовой в Дубае обсудили в Казнете
10:32, 24 апреля 2025
Фотосессию Асель Садвакасовой в Дубае обсудили в Казнете
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: