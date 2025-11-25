Асель Садвакасова рассказала о тяжелой утрате в жизни
Фото: Instagram/asselsadvakassova
Казахстанская актриса Асель Садвакасова поделилась печальной новостью о смерти близкой подруги. Свои переживания она описала на личной странице, сообщает Zakon.kz.
По словам блогера, ее подруга внезапно заболела. У нее оказалась онкология.
"Мы все понимали, но к такому, оказывается, невозможно подготовиться. Ей было всего 43 года. Переписываюсь с ее родными и близкими. Все до сих пор в шоке, и, я думаю, мы все пока в отрицании происходящего. В голове пока не укладывается – как же так", – пишет она.
Садвакасова отмечает, что впервые проживает такой опыт потери близкого человека.
"Это оказалось очень больно и страшно. Особенно больно осознавать, что 5 прекрасных деток остались без мамы. И страшно от реальности, что когда-то наступит тот день, когда тебя так же не станет в этом мире и твоих любимых людей тоже. Хочется мечтать, чтобы это произошло, когда все будут в глубокой старости, но только одному Богу известно, когда это произойдет".Асель Садвакасова
