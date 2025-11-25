Асель Садвакасова рассказала о тяжелой утрате в жизни

По словам блогера, ее подруга внезапно заболела. У нее оказалась онкология.

"Мы все понимали, но к такому, оказывается, невозможно подготовиться. Ей было всего 43 года. Переписываюсь с ее родными и близкими. Все до сих пор в шоке, и, я думаю, мы все пока в отрицании происходящего. В голове пока не укладывается – как же так", – пишет она.